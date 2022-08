La Juventus è sempre stata attenta ai giovani e soprattutto con l'arrivo di Agnelli come presidente sono stati diversi gli investimenti nel settore giovanile. Da poche stagioni però il lancio dell'under 23 ha permesso ai giovani cresciuti in Primavera di maturare in un campionato impegnativo come la Serie C, non è un caso che diversi giovani si siano già affacciati in prima squadra. Basti pensare ai vari Soulé, Aké e Miretti, titolare nel match contro la Roma della terza giornata di campionato. Fra i giovani acquistati nella gestione Agnelli c'è anche lo spagnolo Pol Garcia, arrivato ad agosto 2011 dal Barcellona all'età di 16 anni.

Dopo aver giocato nella Primavera bianconera, il giocatore ha iniziato a trasferirsi in prestito in diverse società di Serie B. Prima Vicenza, poi Como, Crotone, Latina, Cremonese. A luglio 2018 è trasferito a titolo gratuito alla società belga del Saint Truiden, che poi lo ha ceduto al Juarez, società messicana. Successivamente si è trasferito al Lugo prima di trasferirsi ad agosto al Trento. Di recente è stato intervistato dal Corriere del Trentino, lo spagnolo ha sottolineato che l'esperienza professionale alla Juventus non è stata facile anche per le continue cessioni in prestito da parte della società bianconera.

Il giocatore Pol Garcia ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus

'Ad un certo punto alla Juve mi ero stufato, venivo sempre girato in prestito, anno dopo anno. Adesso sono al Trento e sono felice, siamo una squadra forte'. Queste le dichiarazioni di Pol Garcia in una recente intervista al Corriere del Trentino.

Parole importanti che confermano come le tante cessioni in prestito da parte della società bianconera non siano state gradite dal giocatore, che lasciato definitivamente la Juventus a parametro zero nel 2018 per trasferirsi al Saint Truiden e poi al Juarez, al Lugo, fino ad arrivare al Trento. Pol Garcia può giocare difensore centrale ma anche terzino sinistro, è in attesa di giocare la sua prima partita ufficiale nel Trento.

Fra le sue esperienze professionali c'è anche un match disputato nella Spagna under 17 a febbraio 2011.

La carriera professionale del giocatore spagnolo Pol Garcia

Il giocatore Pol Garcia ha giocato 65 match contro il Saint Truiden, segnando 3 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. 38 match e 2 gol con la Juventus Primavera, a questi bisogna aggiungere, 34 match con 1 gol con il Latina, 23 match ed 1 gol con il Vicenza, 17 con il Juarez, 15 con la Cremonese, 14 con il Como, 12 con il Crotone, 5 nella Youth League con la Juventus e 2 con il Lugo. Con il Trento ha pronto a giocare per la prima volta il campionato di Serie C.