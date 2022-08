La Juventus in questi giorni è al lavoro per definire diverse trattative di mercato fra cessioni e acquisti. C'è l'esigenza di alleggerire la rosa bianconera soprattutto a centrocampo, dopo i tentativi (finora andati a vuoto) di cedere Adrien Rabiot o Arthur Melo, circola l'ipotesi che a lasciare Torino possa essere uno degli ultimi arrivati: Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero sarebbe seguito dal Borussia Dortmund e dal Monaco, ma negli ultimi giorni si parla anche di un suo possibile trasferimento alla Roma come sostituto dell'infortunato Wijnaldum.

Del futuro professionale del classe 1996 ha parlato anche il giornalista sportivo Tancredi Palmeri, sottolineando come la Juventus potrebbe lasciarlo partire anche per 20 milioni di euro perché ha bisogno di nuovi introiti economici per poi rinforzarsi.

Il giornalista sportivo Palmeri ha parlato della possibile cessione di Zakaria da parte della Juve

"Zakaria-Roma? Per soldi, lo svizzero sarà ceduto perché la Juventus ha bisogno di 20 milioni, quindi non va a scambiarsi con un giocatore per il quale servirebbero altri 30 milioni", sono queste le dichiarazioni di Tancredi Palmeri in riferimento al futuro professionale di Zakaria, mediano svizzero arrivato a Torino nel mercato di gennaio.

Il riferimento del giornalista sportivo è relativo a un possibile scambio di mercato fra Zakaria e Nicolò Zaniolo, che però difficilmente si concretizzerà proprio perché la società bianconera non vorrebbe investire somme importanti in questo momento.

In merito ai movimenti in attacco della Juve, il giornalista ha aggiunto: "Sento che Milik cresce, ma per quello che so Depay è ben formato". Secondo Palmeri sportivo nonostante le indiscrezioni di mercato che parlano del possibile arrivo di Milik la Juventus starebbe lavorando sull'olandese, anche se deve prima rescindere il contratto con il Barcellona.

Il punto sul mercato in entrata della Juventus

Riguardo al mercato in entrata, la Juventus starebbe lavorando all'arrivo di un attaccante fra Arkadiusz Milik e Memphis Depay. In particolare le ultime indiscrezioni dicono che l'attaccante polacco del Marsiglia sarebbe in arrivo a Torino già in queste ore per le visite mediche e per l'eventuale firma.

Per quanto riguarda il centrocampo la società bianconera potrebbe ingaggiare dal Paris Saint Germain Leandro Paredes in prestito con diritto di riscatto.