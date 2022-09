Sta circolando in rete in queste ore un video amatoriale di Daniele Adani, ex calciatore e ora commentatore Rai, ripreso da un ragazzo mentre critica aspramente Massimiliano Allegri.

Intanto anche Fabio Capello ha parlato della Juventus e del tecnico bianconero, confessando di avergli suggerito di non tornare alla Vecchia Signora.

Nuova critica di Adani ad Allegri: 'Non capisce di calcio, ne di padel, ne di tennis, non sa niente'

Daniele Adani, durante un torneo di Padel nella Settimana dello Sport di Trento, è stato filmato con un cellulare da un ragazzo a bordo campo che lo ha incalzato sul tecnico toscano della Juventus.

Adani, divertito dalla domanda postagli, "Allegri che ne sa di Padel?", ha poi calato la mano, aggiungendo: "Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica, nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong. Non sa niente...". Dichiarazioni pesanti, che si vanno a sommare alle tante critiche di Adani mosse nei confronti di Massimiliano Allegri alla Bobo Tv, show condotto da Christian Vieri che va in onda su Twitch.

Nell'ultima puntata, ad esempio, il commentatore Rai aveva detto del tecnico livornese: "Quello che sta facendo Allegri nuoce solo a una persona, a sé stesso e probabilmente non gliele frega neanche tanto. Sta facendo male ai suoi tifosi, ai suoi giocatori e al calcio perché non c'è niente di giusto in quello che sta facendo".

Capello: 'Avevo detto ad Allegri di non tornare alla Juventus'

Anche Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Il tecnico friulano, alla domanda sulle difficoltà della compagine bianconera ha dunque risposto: "In campo non si vede la determinazione che ha sempre contraddistinto questa squadra, secondo me manca questo.

C'è della qualità, ma se non viene messa insieme a valori, come umiltà e forza, non ti porta da nessuna parte".

A Capello, che affrontò una situazione analoga ai tempi del Milan, è stato poi chiesto di commentare il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: "Ritorno di Allegri? Io gli avevo suggerito di non tornarci, perché i cavalli di ritorno non hanno mai successo e quindi sta succedendo quello che avevo previsto.

Il risultato per la Juve fino a questo momento purtroppo è negativo".

Fabio Capello ha poi concluso il suo intervento parlando della Nazionale italiana, elogiandola per la vittoria ottenuta per 1-0 contro l'Inghilterra, dando una nota di merito anche al CT Roberto Mancini per aver cambiato modulo di gioco.