Uno dei giocatori accostati alla Juventus negli ultimi giorni, in vista della prossime sessioni di Calciomercato, è Alejandro Grimaldo, lo spagnolo del Benfica anche nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa ha dimostrato tutte le sue qualità non solo fornendo un assist decisivo per il gol di Ramos, ma soprattutto segnando il secondo gol.

Grimaldo piace alla Juventus anche perché va in scadenza di contratto con la società di Lisbona a giugno 2023. Potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato a gennaio, a tal riguardo la società bianconera sarebbe pronta ad anticipare l'investimento anche in previsione della possibile partenza di Alex Sandro.

Secondo la stampa portoghese il Benfica però starebbe provando a trattare il prolungamento di contratto del giocatore, che però chiede un ingaggio da almeno 3,5 milioni di euro netti a stagione più 2,5 milioni di euro di bonus alla firma.

Il terzino Grimaldo piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Benfica vorrebbe prolungare il contratto di Alejandro Grilmaldo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe quindi lasciare la società portoghese a parametro zero a fine stagione. Il giocatore, per rinnovare coi lusitani, chiederebbe 3,5 milioni di euro netti a stagione più 2,5 milioni di euro di bonus alla firma. Un ingaggio che difficilmente il Benfica gli garantirà, per questo la Juventus potrebbe cercarlo di acquistarlo già a gennaio, per circa 10 milioni di euro.

Intanto la Juve avrà la possibilità di vederlo all'opera nel girone di Champions League, considerando che il Benfica gioca nello stesso girone dei bianconeri e sarà il prossimo avversario.

Comunque sia, prossimamente la Juventus acquisterà un terzino sinistro nel 2023, anche perché Alex Sandro è in scadenza a giugno e dovrebbe lasciare Torino.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere con decisione al mercato di gennaio non solo acquistando un terzino, ma anche un difensore centrale. Inoltre valuta anche come rinforzo un centrocampista. A tal riguardo fra i giocatori che piacciono ci sono diversi elementi che vanno in scadenza a giugno (e che quindi potrebbero arrivare a prezzo ribassato con alcuni mesi di anticipo).

Oltre a Grimaldo, piacerebbero ai bianconeri anche i difensori centrali Igor della Fiorentina ed Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per il centrocampo invece i preferiti sarebbero Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.