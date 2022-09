Il Milan sta preparando la trasferta della prossima settimana ad Empoli con gli uomini rimasti a Milanello, ma intanto Maldini e Massara stanno lavorando per il mercato invernale, con un occhio anche su quello estivo. Ad Empoli i dirigenti rossoneri osserveranno almeno tre uomini di Zanetti, con l’intento di capire le prospettive future di tre giovanissimi calciatori. Gli occhi della dirigenza saranno su Parisi, Fazzini e Baldanzi.

Allo stesso tempo, si continuano a monitorare gli sviluppi in casa Roma relativi a Nicolò Zaniolo. Se non dovesse arrivare il rinnovo in questa stagione, infatti, i giallorossi potrebbero metterlo sul mercato nella prossima sessione estiva.

Il Milan ad Empoli con un occhio al mercato

La trasferta in Toscana sarà molto importante per gli uomini di Pioli, che dovranno ritrovare subito un risultato positivo dopo la sconfitta interna con il Napoli. Ma la partita non sarà la sola al centro dei pensieri rossoneri, con i dirigenti del Milan che avrebbero puntato tre giovani calciatori del club toscano. Come riportato da molti quotidiani in questi giorni, Ballo-Touré è destinato a partire e la dirigenza rossonera sembrerebbe essere tentata di rimpiazzarlo proprio con il terzino sinistro dell’Empoli, Fabiano Parisi. In questa prima parte di stagione il terzino italiano ha dimostrato delle qualità importanti, sia in termini di numeri sia in termini di personalità, e potrebbe essere l’alternativa perfetta ad Hernandez.

La dirigenza rossonera, però, ha messo gli occhi su altri due calciatori dell’Empoli, entrambi classe 2003, Jacopo Fazzini e Tommaso Baldanzi. Entrambi hanno dimostrato interessanti numeri e, vista la giovanissima età, potrebbero cresce ancora molto, con il conseguente interessamento di molti club italiani, tra cui il Milan.

Zaniolo rinnova? Il Milan alla finestra

Molti club italiani ed europei stanno seguendo con interesse lo sviluppo del rapporto tra Nicolò Zaniolo e la Roma. La squadra della capitale avrebbe offerto un importante rinnovo al centrocampista italiano, che starebbe pensando di rifiutare per cercare un’altra squadra che possa far coincidere la sua ambizione ed il suo futuro.

Oltre alla Juventus, il Milan si sarebbe messo alla finestra, in attesa di capire la decisione del centrocampista italiano e, nel caso, presentare un’offerta alla Roma per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. L’acquisto del centrocampista italiano classe ’99 permetterebbe a Pioli di adottare maggiori soluzioni, soprattutto in fase offensiva, con Zaniolo che potrebbe essere schierato sia come trequartista sia come esterno destro. Non solo calcio giocato, dunque, la dirigenza rossonera è costantemente impegnata a monitorare eventuali nuovi colpi, anche per il mercato invernale.