Antonio Conte potrebbe perdere il suo attuale bomber. Secondo alcuni giornali tedeschi, il Bayern di Monaco potrebbe essere interessato all'attaccante inglese Harry Kane. Dopo aver perso Robert Lewandowski nella sessione di Calciomercato estivo, la compagine tedesca vorrebbe portare in Baviera un top player e avrebbe individuato nel fuoriclasse inglese il profilo adatto.

Il contratto di Kane con gli Spurs scade nel giugno del 2024. Qualora il Bayern Monaco voglia strapparlo al Tottenham lo potrebbe fare durante la prossima sessione di mercato estivo, facendo leva sulla possibilità che l'attaccante si possa liberare l'anno successivo a parametro 0.

Romelu Lukaku potrebbe invece interessare al Tottenham nel momento in cui la dirigenza inglese decidesse di lasciar partire Harry Kane. Lukaku potrebbe così ritrovare in panchina il suo ex allenatore Antonio Conte con il quale ha vinto uno scudetto l'Inter. [VIDEO]

Voci sul futuro di Kane al Bayern

A dare voce a questa indiscrezione è stato il quotidiano tedesco Bild che ipotizza un'offerta concreta da parte del club teutonico entro l'estate del 2023.

Il capitano dell'Inghilterra sta vivendo un momento positivo con il suo attuale club, ma alla soglia dei 29 anni potrebbe aver voglia di provare un'esperienza in top club europeo. A oggi il Bayern Monaco sembra essere una corazzata invincibile e non avrebbe particolari problemi economici nel sostenere un'eventuale operazione di mercato, così come ha fatto quest'anno acquistando De Ligt dalla Juventus.

Per Lukaku sarebbe l'ennesimo ritorno in Premier League

Nel caso che il Tottenham decida di presentare un'offerta al Chelsea per Lukaku, sarebbe l'ennesimo ritorno del campione belga in Premier League dopo la seconda esperienza in prestito all'Inter.

Nonostante l'ultimo anno giocato nei Blues si sia fermato a quota 8 gol stagionali, il bottino di Lukaku è di 121 reti che lo collocano al nono posto degli stranieri più prolifici nel campionato inglese.

Lukaku ha cominciato la stagione con solo gol nelle prime tre presenze in Serie A per poi infortunarsi. La sua assenza si è fatta sentire nell'economia del gioco di Simone Inzaghi, rendendo l'attaccante belga quasi insostituibile.

Le mosse di Marotta per il futuro mercato dell'Inter

La società nerazzurra sarebbe alla ricerca di giocatori per alzare il livello tecnico ma soprattutto di giovani come nel caso di Antonio Scaravilli. Classe 2005, l'Inter conferma l'acquisto del giovane dalla Pro Sesto. Con questa operazione la Beneamata mette in evidenza quale sarà la linea da seguire per le prossime operazioni di mercato.

Tra i possibili giocatori seguiti dai nerazzurri ci sarebbe anche Noah Okafor, attaccante del Red Bull Salisburgo, in gol contro il Milan. Il costo del cartellino del giocatore elvetico si dovrebbe aggirare attorno ai 25 milioni di euro, cifra abbordabile per la società nerazzurra che potrebbe inserire eventuali contropartite tecniche in un eventuale trattativa.