La Juve potrebbe sacrificare Manuel Locatelli sul mercato per arrivare a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio osservato da tempo dai bianconeri. Inoltre, la Vecchia Signora seguirebbe anche i profili di Grimaldo del Benfica e Correa dell'Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Locatelli potrebbe essere ceduto per arrivare a Milinkovic-Savic

La Juventus segue ormai da anni le orme di Milinkovic-Savic e, a confermare questa teoria, ci ha pensato direttamente il procuratore sportivo del centrocampista serbo che, in una recente intervista, ha dichiarato come la compagine bianconera abbia approcciato il suo assistito senza mai riuscire ad ingaggiarlo per le alte richieste fatte dal presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Secondo le indiscrezioni che filtrano oggi, dunque, la Vecchia Signora non si sarebbe ancora arresa e per il prossimo mercato del 2023 potrebbe tornare alla carica per il "Sergente" avendo prima ceduto una serie di calciatori che gli permetterebbero di accumulare quei 60 milioni di euro richiesti per il mediano. Innanzitutto, Agnelli spererebbe di vendere sia Arthur Melo al Liverpool, sia Denis Zakaria al Chelsea ma, per il regista brasiliano, sembrerebbe complicato un suo riscatto definitivo da parte del Liverpool, che lo ha acquisito con la formula del prestito secco. Di conseguenza, la Juventus starebbe pensando di sacrificare una pedina giovane, come Manuel Locatelli, pur di arrivare a Milinkovic-Savic.

L'ex centrocampista del Sassuolo, arrivato alla Continassa nel 2021 per 35 milioni di euro diluiti in diverse rate, ha giocato con continuità tra le fila della Vecchia Signora ed il suo cartellino, ad ora, varrebbe circa 40 milioni di euro.

Juventus, gli altri movimenti di mercato: per la fascia piace Grimaldo, in attacco sfida all'Inter per Correa

Oltre a Milinkovic-Savic, la Juventus osserverebbe altri profili per rafforzare la rosa. Sulla fascia sinistra, ad esempio, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Grimaldo, fluidificante di quel Benfica che la Vecchia Signora ospiterà mercoledì sera allo Stadium per la seconda partita di Champions League.

Stando alle indiscrezioni arrivate dal Portogallo, quindi, il laterale classe '95 starebbe discutendo del suo rinnovo di contratto con la squadra lusitana, ma le richieste del calciatore, 3,5 milioni di euro all'anno, non rientrerebbero nei parametri del Benfica che di conseguenza potrebbe perderlo a parametro 0 nel 2023. Discorso diverso invece, varrebbe per Angel Correa, centrocampista offensivo in forza all'Atletico Madrid. Il calciatore, saldamente legato ai "Colcohoneros" fino al 2026, sarebbe però finito sul mercato per volere di Simeone ed il suo costo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Per questo, la Juventus e l'Inter ci starebbero facendo un pensiero.