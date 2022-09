L'attuale situazione in casa Juventus potrebbe far riflettere la società bianconera in chiave Calciomercato. Attualmente ci sono quattro giocatori della rosa in scadenza di contratto. Tra loro, solo Adrian Rabiot potrebbe rinnovare, mentre per Angel Di Maria le possibilità sembrano molto risicate. Alex Sandro e Cuadrado sono invece i giocatori che potrebbero salutare Torino.

La Juve non vuole trovarsi spiazzata e avrebbe già individuato alcuni profili che andrebbero a rimpiazzare eventuali partenze. Negli ultimi giorni i nomi che vengono accostati di più ai bianconeri sono quelli di Fabiano Parisi dell'Empoli, e Ramy Bensebaini del Borussia Moenchengladbach, con il giovane italiano favorito.

Uno degli obiettivi per il mercato di gennaio potrebbe essere Alejandro Grimaldo. Lo spagnolo è stato uno dei giocatori migliori nella gara di Champions League vinta dal Benfica all'Allianz Stadium, tanto da aver convito appieno la dirigenza bianconera sulle sue capacità. Pare che la Juve abbia presentato una prima offerta al giocatore, che però avrebbe declinato le avance bianconere per giocarsi gli obiettivi stagionali in Portogallo.

Intanto viene accostato ai bianconeri Herculano Nabian, baby attaccante dell'Empoli in prestito dal Vitória Guimarães

L'arrivo di Grimaldo potrebbe slittare alla prossima estate

Secondo alcuni media portoghesi, la Juventus avrebbe avanzato una proposta al giocatore in vista del mercato di gennaio.

Proposta che sarebbe stata rispedita al mittente in quanto Grimaldo preferirebbe finire la stagione con il Benfica. L'esterno spagnolo è convinto della bontà della rosa lusitana e sarebbe ancor più convinto di poter raggiungere risultati importanti con le Aquile di Lisbona.

L'arrivo di Grimaldo a Torino potrebbe essere solo rimandato alla prossima sessione di calciomercato estivo, quando l'esterno potrebbe trasferirsi alla Juventus a parametro.

Il suo contratto scade nel giugno 2023 e attualmente non ci sono novità su un possibile rinnovo tra il giocatore e il Benfica.

Grimaldo piace all'Inter e ad alcune squadre di Premier

Sul giocatore non ci sarebbe solo l'interesse della Juventus. Il futuro di alcuni calciatori nerazzurri, tra i quali Robin Gosens, è ancora incerto.

In attesa di capire come agire nel prossimo mercato, l'Inter potrebbe tentare di portare a Milano il giocatore spagnolo, specialmente se l'esterno dovesse liberarsi a parametro zero.

Non ci sono solo alcune squadre di Serie A ad essere interessate a Grimaldo. Pare che Arsenal e Newcastle abbiano sondato il terreno per assicurarsi le prestazioni del calciatore, cercando di giocare d'anticipo sulle pretendenti.

Torna di moda il nome di Nabian

In attesa di conoscere le intenzioni di Grimaldo, la Juventus è alla ricerca di giocatori di prospettiva. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Herculano Nabian. Il giovane attaccante portoghese, di proprietà del Vitoria Guimaraes, è approdato quest'anno all'Empoli, in prestito con diritto di riscatto.

Secondo alcuni media, dietro all'operazione che ha portato Nabian in Toscana potrebbe esserci la Juventus. La Vecchia Signora potrebbe così avere la possibilità di valutare l'ambientamento del giocatore nel campionato italiano, per decidere nei prossimi mesi il suo futuro a Torino.