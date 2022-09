Secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato provenienti dalla Spagna, il Barcellona potrebbe proporre l'attaccante Antoine Griezmann alla Juventus nel 2023 qualora il francese non dovesse essere riscattato dall'Atletico Madrid a fine stagione. Il giocatore è attualmente legato a titolo temporaneo ai "Colchoneros" da un contratto contenente un cavillo legato al minutaggio che non garantisce affatto il riscatto. Quindi i blaugrana potrebbero ritrovarsi il giocatore nuovamente in rosa dal prossimo luglio e avrebbero la necessità di cederlo per abbassare il monte ingaggi, pertanto potrebbero proporlo proprio alla Juventus.

Griezmann, Atletico Madrid e Barcellona: è intreccio legato al minutaggio di impiego del giocatore

La situazione che stanno vivendo l'Atletico Madrid con il Barcellona e Antoine Griezmann ha del paradossale.

Il calciatore francese è infatti legato alla formazione guidata da Simeone da un contratto basato sulla formula del prestito gratuito che si tramuterebbe in riscatto obbligatorio fissato a 40 milioni di euro, solo qualora il calciatore dovesse disputare almeno il 50% delle partite ufficiali giocate dai "Colchoneros", restando in campo però per almeno 45 minuti a partita. Se invece resta in campo per meno tempo, la gara non viene considerata fra quelle disputate.

Il "Cholo" Simeone per tale motivo finora sta quindi facendo giocare Griezmann solo per degli scampoli di partita che prevedano un lasso di tempo inferiore a quello succitato.

Le sue parole nel post partita con il Porto, match peraltro vinto grazie a un suo gol allo scadere della ripresa, sono state le seguenti: "La situazione è quella che è, non è nelle mie mani.

Io ringrazio solo Dio di essere qui. La mia famiglia è felice, io ovviamente vorrei di più, ma nei minuti che mi concedono provo sempre a dare il massimo".

Mercato Juventus, a centrocampo si valutano diversi profili per il 2023: da Keita a Gundogan

Nel frattempo, la Juventus terrebbe sempre gli occhi aperti per i possibili colpi a parametro zero nel 2023.

Uno di questi, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe Naby Keita, centrocampista del Liverpool, per ora finito ai margini delle rotazioni tecniche imposte da Jurgen Klopp.

Un altro top player della linea mediana che nel prossimo anno si potrebbe liberare come svincolato è Ilkay Gundogan, tuttofare del Manchester City che potrebbe lasciare la compagine inglese, soprattutto se quest'ultima comprasse Tony Kroos.