Nell’ultima stagione estiva, i tifosi del Milan hanno sperato di avere notizie positive sul rinnovo di uno dei pupilli rossoneri: Rafael Leao. Queste notizie, però, non sono arrivate, anche se la dirigenza rossonera ha continuato a lavorare per trovare un accordo con giocatore ed agente e, stando alle dichiarazioni di Maldini, potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Sul lato del mercato, inoltre, la dirigenza rossonera sta lavorando costantemente per individuare i profili giusti da mettere a disposizione di Pioli e rinforzare la rosa rossonera.

Nelle ultime ore si parla di una clamorosa trattativa tra il Milan ed il difensore interista De Vrij.

Rinnovo di Leao ad un passo

In una recente intervista, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini si è sbilanciato, affermando che i contatti con Leao e col suo procuratore sono continui e costanti e che presto potrebbe arrivare una svolta positiva per il rinnovo dell’attaccante rossonero. Nonostante una trattativa non facile, legata anche alla situazione che Leao vive con lo Sporting Lisbona, l’attaccante portoghese sembrerebbe avere tutte le intenzioni di rinnovare col Diavolo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. La volontà del Milan è molto chiara: tenersi strettissimo il suo gioiello numero uno e puntare a vincere ancora in Italia ed in Europa.

Il dirigente rossonero Maldini ha commentato, inoltre, l’acquisto più oneroso della passata sessione di mercato, quello di Charles De Ketelaere, affermando che il valore ed i numeri del fantasista belga si vedranno presto, ribadendo anche che l’acquisto di De Ketelaere rappresenta un investimento per il futuro. Con Leao e De Ketelaere, insieme a tutti gli altri giovani rossoneri, la dirigenza rossonera sta ponendo le basi per formare una squadra dal grande futuro, gestita dalle sapienti mani di Pioli, che dovrà essere bravo a far crescere tutte le sue stelle.

Potrebbe arrivare De Vrij a parametro zero

La dirigenza rossonera è sempre molto attenta ad individuare dei colpi interessanti a parametro zero e sembrerebbe che Maldini e Massara abbiano puntato un difensore dell’Inter in scadenza nel 2023: Stefan De Vrij. Il difensore olandese, nonostante le non ottimali ultime prestazioni, rappresenta ancora uno dei difensori più forti della Serie A e le pretendenti per lui sono molte, sia in Italia che nel resto d’Europa.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera si sta muovendo per tempo, avanzando una proposta economica probabilmente già nelle prossime settimane. Nonostante la stagione sia appena iniziata, Maldini e Massara sono sempre impegnati nella ricerca di rinforzi e colpi a parametro zero, come quello eventuale di De Vrij, sono sempre molto graditi alla società rossonera.