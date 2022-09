La Juventus contro il Paris Saint Germain ottiene una sconfitta che lascia dispiacere soprattutto per il modo in cui è maturata. I francesi hanno vinto 2 a 1, con i bianconeri che però hanno dimostrato di potersi giocare la qualificazione agli ottavi di finale. Gran parte degli addetti ai lavori nel post partita ha sottolineato come la squadra di Allegri avrebbe meritato almeno un pareggio, anche perché i 2 gol del Paris Saint Germain sono arrivati nel primo tempo per due errori difensivi, uno di Bremer e l'altro di Bonucci. Di certo si è vista una Juventus più coraggiosa nel secondo tempo, che ha prima pareggiato con McKennie e successivamente ha rischiato anche di pareggiare il match.

Una Juventus che è sembrata lontana parente di quella che ha giocato a Firenze o contro la Sampdoria in campionato. Prima del match di Champions League contro il Paris Saint Germain Fabio Capello aveva utilizzato parole pesanti nei confronti di Massimiliano Allegri, invitando a migliorare il gioco della Juventus. Secondo l'ex tecnico il toscano deve dare qualcosa di più a questa squadra e non limitarsi a fare una comunicazione ironica prima o dopo i match. Dichiarazioni evidentement volte a stimolare il tecnico della Juventus, che però ha dimostrato contro il Paris Saint Germain di saper leggere molto bene la partita cambiando la squadra nel secondo tempo.

Fabio Capello ha parlato di Allegri prima di Paris Saint Germain - Juventus

'La Juventus non può continuare a giocare in questo modo. Allegri deve capire di dover fare qualcosa in più e non limitarsi all’essere un battutista'. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello in riferimento al tecnico della Juventus e al modo in cui il toscano ha messo in campo la squadra nelle ultime partite.

Parole arrivate prima del match di Champions League fra Psg e Juventus, finito 2 a 1 per i francesi. Proprio il tecnico bianconero ha dimostrato in Champions League di saper leggere la partita affidandosi nel primo tempo al 3-5-2 per poi passare al 4-4-2 nel secondo tempo con l'inserimento di McKennie a centrocampo al posto di Miretti.

L'americano ha riaperto il match segnando il 2 a 1 ma la Juventus avrebbe potuto segnare il gol del pareggio.

Prestazione importante di Paredes contro il Psg

Di certo arrivano segnali confortanti dalla Juventus vista in Francia e i tifosi si aspettano che i miglioramenti possano confermarsi anche in campionato. Fra i protagonisti del match contro il Paris Saint Germain c'è stato Leandro Paredes, che ha dato qualità, impostazione di gioco oltre che esperienza ad un centrocampo che ne aveva bisogno. L'argentino non ha solo dimostrato questo ma ha verticalizzato verso le punte. Buona la prestazione anche di Milik nel primo tempo, che ha giocato insieme a Vlahovic.