Fulvio Collovati, ex calciatore ed ora opinionista, ha parlato della sconfitta della Juventus contro il Monza e dell'argomento caldo in queste ore alla Continassa, il possibile esonero di Massimiliano Allegri.

Juventus, Collovati punge Allegri: 'Da dirigente l'avrei cambiato, la squadra è in un precipizio'

La Juventus sta passando un momento delicato e la sconfitta di questo pomeriggio con il Monza è un ulteriore segnale dato da una squadra in difficoltà. Massimiliano Allegri, quale guida tecnica della compagine piemontese, non può essere esente da responsabilità e secondo l'ex calciatore Fulvio Collovati, la dirigenza bianconera dovrebbe sollevarlo dall'incarico: "Probabilmente da dirigente avrei cambiato, Arrivabene dice che è una follia ma questa Juve è in un precipizio, non ha fatto un tiro in porta contro il Monza".

Collovati ha poi criticato la Vecchia Signora per come ha affrontato la partita contro la squadra di Silvio Berlusconi: "La Juve è capace di andare anche oltre, in 7 gare ha vinto solo due volte, va bene anche che ha giocato in dieci, ma il Monza ha avuto un 60% di possesso e Allegri è inutile che dica che la Juve sta facendo bene, perché non è così". Collovati infine ha spostato il tiro sull'Inter, che sta vivendo una situazione simile a quella dei bianconeri, e secondo l'ex calciatore, i nerazzurri passerebbero un momento di malessere testimoniato dalla reazione veemente di Bastoni al momento del cambio nella partita giocata e persa questa mattina contro l'Udinese di Sottil.

Arrivabene fa scudo su Allegri: 'Sarebbe una follia cambiare guida tecnica'

Con la mancanza di risultati da parte della compagine bianconera, le voci di un possibile esonero di Allegri si starebbero moltiplicando con il passare dei giorni. Oggi l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha voluto fare chiarezza su questa evenienza: "Cambiare guida tecnica sarebbe una follia.

La nostra responsabilità è far funzionare la società Juventus. Fare dei processi sommari e indicare un colpevole non aiuta una società come la nostra a lavorare con disciplina. Max ha un programma da sviluppare nell'arco di 4 anni e io come amministratore delegato ho un programma da sviluppare nell'arco di 3-4 anni". Arrivabene ha poi voluto ampliare il discorso, mettendosi in gioco e definendosi uno dei principali colpevoli di questa situazione poco edificante che sta vivendo la Juventus, che in ogni caso, difficilmente potrebbe esonerare Allegri, dato il suo lungo contratto con annesso stipendio accordato da circa 9 milioni di euro annui.