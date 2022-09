La dirigenza della Juventus starebbe meditando di cambiare il direttore sportivo e secondo le indiscrezioni trapelate dal quotidiano Il Giornale, Federico Cherubini potrebbe lasciare la Continassa per fare spazio ad uno tra Gianluca Petrachi, Cristiano Giuntoli o Igli Tare. Anche Angelo Di Livio, ha parlato della Vecchia Signora, suggerendo alla società di inserire Alessandro Del Piero tra i membri dello staff.

La Juve potrebbe cambiare anche il direttore sportivo: osservati i nomi di Giuntoli, Tare e Petrachi

La Juventus sta attraversando un momento complicato a causa dei mancati risultati sia in Champions League che in campionato.

A pagarne le conseguenze dunque, potrebbero essere i calciatori, l'allenatore e secondo le ultime indiscrezioni, persino il direttore sportivo. Cherubini infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, sarebbe sotto accusa per aver effettuato un mercato che all'apparenza sembrava aver rafforzare la rosa della Vecchia Signora, con calciatori di grande esperienza e pedigree.

Dati di fatto alla mano però, i nuovi elementi acquistati dalla compagine piemontese, tra infortuni, comportamenti scorretti come quello di Angel Di Maria col Monza e prestazioni non sempre all'altezza, avrebbero convinto Agnelli a osservare al mercato per regalare alla Juventus un nuovo ds. I profili attenzionati dal presidente risulterebbero dunque tre, Igli Tare componente della Lazio di cui la scorsa estate si era paventato un divorzio con Lotito, Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli e infine Gianluca Petrachi.

Quest'ultimo, oltre a essere attualmente senza una squadra a cui dare conto, potrebbe fungere da ponte, magari l'anno prossimo, per un ritorno di fiamma di Antonio Conte sulla panchina della Juventus.

Di Livio sulla Juventus: 'Sconfortante non vedere Del Piero in società'

Rimanendo in tema Juventus e continuando a parlare dello staff tecnico dei bianconeri, anche Angelo Di Livio, ex calciatore della Vecchia Signora, ha parlato di quali potrebbero essere delle modifiche interne da apportare per migliorare i risultati della squadra, suggerendo l'inserimento di una figura storica per la compagine piemontese, Alessandro Del Piero: "Le società si rifondano anche da ex giocatori importanti, sconfortante non vedere Del Piero in questa Juventus".

Di Livio, ai microfoni di Rai Sport, è poi entrato nel dettaglio della partita persa dalla Juventus contro il Monza, affermando quanto segue: "Il problema della squadra di Allegri è che gioca veramente male. Quando sei con l'acqua alla gola e vai ad incontrare il Monza non ci deve essere partita, li devi azzannare subito. Detto questo, le maggiori responsabilità sono dei giocatori".