Il tecnico Francesco Modesto, lo scorso anno alla guida del Crotone, in questa stagione non è riuscito ancora a trovare un progetto per ripartire.

Con ancora un anno di contratto con il club calabrese, l'ex difensore prepara un futuro ritorno in panchina.

Modesto è in attesa di una nuova squadra

Dopo una lunga estate senza particolari novità, il tecnico Francesco Modesto ha preso la parola nei giorni scorsi venendo intervistato da TuttoMercatoWeb.com. "Studio, mi guardo in giro. Sto facendo anche scuola d'inglese, dobbiamo essere pronti e aperti in tutto e perfeziono la lingua.

Voglio una crescita personale oltre che tecnica: devo per forza di cose guardare tante partite tenermi in continuo aggiornamento, bisogna conoscere giocatori, vedere cosa sta cambiando e non solo in Italia. Vorrei rientrare ma con la giusta situazione che arriverà".

Crotone, la scorsa stagione è stata da dimenticare

L'ultima esperienza in panchina del tecnico crotonese è stata quella che lo ha visto, alla guida del Crotone, retrocedere a sorpresa in Serie C, nonostante i favori dei pronostici che vedevano la sua squadra tra le favorite alla vittoria del campionato.

La stagione è stata tormentata, con tanto di esonero a favore di Pasquale Marino e il successivo richiamo in panchina. Neppure il mercato di riparazione di gennaio ha apportato cambiamenti a un'annata che è stata forse la peggiore della storia recente del club calabrese.

Per il Crotone il campionato di Serie B si è quindi concluso con la penultima posizione e il secondo esonero del tecnico a favore di Franco Lerda, attuale guida tecnica degli squali in Serie C.

Modesto, le indiscrezioni estive

Eppure in estete, secondo le voci di mercato, le offerte non sembravano mancare: Francesco Modesto si erano interessati club di Serie C come la Pro Vercelli, ma anche di cadetteria come il neopromosso Sudtirol.

A distanza di alcune settimane Modesto, che segue l'idea di calcio di tecnici come Gian Piero Gasperini e Ivan Juric, si starebbe preparando a un eventuale ritorno in panchina non escludendo la possibilità di un avventura all'estero. "Il calcio sta cambiando - ha dichiarato - vedo un atteggiamento propositivo, coraggioso. È una questione di metodi, di coraggio, di spingere i giocatori al limite delle loro possibilità. Posso dire che nel mio piccolo ho visto calciatori esaltarsi come Valeri, Zerbin o Hristov".