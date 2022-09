Nelle scorse ore sia il giornalista sportivo Paolo De Paola, sia Zbigniew Boniek hanno commentato l'inizio campionato della Juventus e le scelte tattiche di Massimiliano Allegri, facendo poi un excursus generale anche sulle altre squadre del nostro campionato di Serie A.

De Paola su Allegri: 'È una delusione pazzesca e se la squadra non ha coraggio è un difetto da imputare a lui'

Le critiche alla Juventus e a Massimiliano Allegri dopo un inizio di campionato non esaltante, stentano a placarsi.

Nelle scorse ore sono arrivati anche i commenti di disapprovazione dell'ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola.

Il giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di TMW, ha analizzato il gioco dei bianconeri, affermando : "Allegri è una delusione pazzesca, anche i 'risultatisti' non ne possono più. Sembra un allenatore che si discosta dalla realtà. C'è Vlahovic che fa le stesse cose che faceva Cristiano Ronaldo, chiede alla squadra di salire ma non c’è coraggio. Tutto questo va imputato all’allenatore, dopo alcune prove incerte sentire certe dichiarazioni è completamente contraddittorio".

Di Paola ha poi spostato la mira sulle altre squadre del campionato, commentando in primis il tonfo della Roma a Udine, asserendo come Mourinho prenda ormai troppo le distanza dai propri calciatori. Infine il giornalista, ha analizzato la sconfitta nel Derby di Milano dell'Inter, affermando come nello spogliatoio dei nerazzurri manchi quella chimica che si era vista nei precedenti anni.

Boniek: 'La Juve? Una squadra strana che non prende mai il possesso del gioco'

Anche Zbigniew Boniek ha parlato delle scorse ore della Juventus. L'ex calciatore, che negli anni '80 ha vestito anche la maglia bianconera, è stato intervistato alla trasmissione Radio Anch'io Sport dove ha analizzato le problematiche che sta affrontando la compagine piemontese: "Guardando la Juventus mi accorgo che è una squadra un po’ strana.

Ancora devo vedere una partita, compresa quella vinta per 3-0 sul Sassuolo, in cui i bianconeri comandano il gioco. La Juventus sa sfruttare i propri uomini, le proprie qualità individuali, con Di Maria o Vlahovic, ma deve migliorare la gestione. Non puoi sempre e solo giocare in contropiede con certi giocatori".

Boniek ha poi parlato de suo connazionale, Arkadiusz Milik, affermando come il bomber polacco abbia la necessità di giocare con continuità per trovare la via del gol.

Infine, il vicepresidente dell'UEFA ha commentato le difficoltà che potrebbe incontrare Dybala con la maglia della Roma, asserendo che l' argentino comunque possa solo crescere, visto soprattutto l'importanza del suo ruolo della formazione guidata da José Mourinho.