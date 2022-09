L'Inter si è riunita nel vertice dirigenziale per risolvere i problemi emersi nelle ultime gare. La squadra è chiamata ad invertire il trend negativo. Una reazione è attesa già nella sfida contro la Roma. La società nerazzurra ha confermato la fiducia a Simone Inzaghi ma non saranno ammessi più passi falsi. In caso di mancata inversione della rotta, si potrebbero prendere in considerazione nuovi profili da collocare sulla panchina dopo il Mondiale in Qatar. Nelle prossime uscite si dovrebbe vedere soltanto un titolare, che dovrebbe essere Samir Handanovic.

A giugno, invece, sul fronte mercato, potrebbero esserci delle offerta in arrivo dal Chelsea per Milan Skriniar e Nicolò Barella.

Handanovic in porta da titolare anche in Champions

Inzaghi sarà ancora sulla panchina dell'Inter quando rientreranno i calciatori dalle rispettive nazionali e potrebbero esserci dei chiarimenti nello spogliatoio. Samir Handanovic dovrebbe essere il titolare sia in campionato che in Champions League. Questo perchè i calciatori avrebbero richiesto di eliminare l'alternanza per assimilare meglio i meccanismi tattici che partirebbero proprio dal portiere. Onana dovrebbe dunque essere il secondo fino al termine della stagione quando si conoscerà definitivamente il futuro del portiere sloveno.

Il Chelsea starebbe monitorando Skriniar e Barella

Al termine della stagione, il Chelsea potrebbe bussare alle porte nerazzurre per chiedere i cartellini di Milan Skriniar e Nicolò Barella. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe rinnovato il contratto. L'Inter potrebbe accelerare le trattative per evitare di perderlo a parametro zero considerato l'interesse del Paris Saint Germain.

la sua valutazione sarebbe di circa 65 milioni di euro, ma il valore potrebbe crollare se non dovesse prolungare il rapporto alla Pinetina. Discorsi più complesso per quanto riguarda il calciatore ex Cagliari che piacerebbe molto al nuovo tecnico dei Blues, Potter. Barella avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro, cifra che il Chelsea non avrebbe problemi ad offrire al termine di questo anno calcistico.

Il numero 23 dell'Inter piacerebbe molto al Liverpool ma sarebbe molto legato ai colori nerazzurri. I calciatori in questione sarebbero ritenuti anche come possibili eredi di Samir Handanovic per una fascia da capitano. Il Chelsea, però, se Skriniar non dovesse rinnovare potrebbe intensificare i contatti per il doppio colpo perché avrebbe maggior margine di spesa per acquisire il contratto di Barelle ed offrire un contratto con cifre irrinunciabili al centrale slovacco.