Uno dei giocatori dell'Inter al centro di rumor di mercato a lungo questa estate è stato sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco era nel mirino del Paris Saint Germain che, però, non ha mai voluto assecondare le richieste dell'Inter. Per questo motivo il presidente Steven Zhang negli ultimi giorni di agosto ha deciso di toglierlo dal mercato, rimandando il discorso a gennaio. Il difensore, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e, qualora non dovesse rinnovare, non è da escludere che possa partire tra qualche mese per non perderlo a parametro zero.

I parigini non sarebbero gli unici interessati e su di lui si sarebbe fatto sotto nuovamente il Manchester City, che qualche sondaggio lo aveva fatto già negli anni scorsi.

La Juventus è sempre alla ricerca di elementi di qualità a centrocampo, il reparto che ha mostrato grandi carenze anche in questa prima parte della stagione. I bianconeri si starebbero guardando intorno e uno dei nomi sul taccuino di Arrivabene e Cherubini sarebbe quello di Luis Alberto, pronto a lasciare la Lazio dopo essere stato vicino all'addio già questa estate.

Guardiola vorrebbe Skriniar

Uno dei grandi estimatori di Milan Skriniar è sicuramente Pep Guardiola, che avrebbe voluto il difensore dell'Inter al Manchester City già negli anni scorsi.

La trattativa non è mai decollata visto che il giocatore voleva restare a Milano e la società nerazzurra non voleva privarsene. Qualcosa potrebbe cambiare tra qualche mese, a gennaio, visto che i Citiziens sarebbero pronti a fare un tentativo qualora il giocatore non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Sul giocatore c'è anche il Paris Saint Germain, che avrebbe voluto provare a prenderlo a parametro zero l'anno prossimo, ma l'inserimento del club inglese potrebbe cambiare le carte in tavolare.

Si potrebbe scatenare un'asta a gennaio, con l'Inter che sorride visto che potrebbe riuscire a venderlo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro pur essendo a sei mesi dalla scadenza di contratto. Ovviamente, il club meneghino proverà a rinnovare in questi mesi, ma senza accordo la cessione diventerà quasi inevitabile per non perderlo a zero qualche mese dopo.

Juventus, idea Luis Alberto

La Juventus continua ad avere qualche carenza a centrocampo in questa stagione, nonostante gli arrivi di Paul Pogba e Leandro Paredes, complice anche l'infortunio del francese. Per questo motivo i bianconeri sono alla ricerca di elementi che possano alzare il tasso tecnico e uno dei nomi sondati sarebbe quello di Luis Alberto. Lo spagnolo sembrava pronto a dire addio alla Lazio già questa estate, ma la trattativa con il Siviglia non è andata in porto, con la partenza che potrebbe essere solo posticipata di qualche mese. Le due società potrebbero trattare uno scambio alla pari, inserendo nell'affare il cartellino di Weston McKennie. Da capire se i biancocelesti chiederanno anche un conguaglio o se accetteranno la proposta.