L'Inter è chiamata a reagire dopo una partenza deludente in campionato. Sul banco degli imputati sarebbe finito Simone Inzaghi che, nonostante la sconfitta maturata contro l'Udinese, non dovrebbe rischiare l'esonero. La dirigenza avrebbe confermato di credere nel tecnico ex Lazio, che ha rinnovato un contratto da 5,5 milioni di euro. Lo staff meneghino si aspetta una reazione e la gara contro la Roma potrebbe essere quella della svolta. In caso di addio di Inzaghi, i nomi per sostituirlo sarebbero quelli di Dejan Stankovic e Claudio Ranieri. Entrambi piacerebbero perché conoscono bene l'ambiente dopo essere già stati sotto contratto con l'Inter.

Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sarebbero poi molto attenti alle occasioni di mercato e potrebbero mettere a segno un'operazione con l'Atletico Madrid che riguarderebbe lo scambio tra Joaquin Correa e Alvaro Morata. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Manchester City sarebbe interessato alle prestazioni di Milan Skriniar che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023.

Possibile scambio Joaquin Correa-Morata

Inter e Atletico Madrid potrebbero mettere a segno uno scambio nella prossima estate che riguarderebbe Correa e Morata. L'attaccante ex Juventus non sarebbe centrale nel progetto di Diego Simeone che apprezzerebbe da tempo le qualità dell'argentino. La valutazione di entrambi sarebbe di circa 30 milioni di euro ma l'ex Chelsea potrebbe non accettare la destinazione perché legato alla società bianconera, con la quale ha giocato durante la sua avventura in Italia.

Correa potrebbe essere messo sul mercato poiché non ha convinto lo staff nerazzurro che, infatti, continua a puntare su Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Milan Skriniar nel mirino del Manchester City

Il Manchester City sarebbe finito sulle tracce di Milan Skriniar. Il calciatore sarebbe stimato da Pep Guardiola che lo acquisterebbe per potenziare il reparto difensivo.

La valutazione del calciatore sarebbe di circa 65 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe far crollare la stima. L'Inter potrebbe offrire un ricco rinnovo all'ex Sampdoria per evitare di perderlo a parametro zero. Skriniar piace anche al Paris Saint Germain che avrebbe già tentato di strapparlo a Zhang durante la sessione di mercato invernale.

I contatti tra Manchester City e Inter potrebbero aprirsi nella finestra di gennaio ma i nerazzurri potrebbero accelerare le operazioni di rinnovo, soprattutto per tenere in rosa un calciatore cardine per il progetto di Simone Inzaghi.