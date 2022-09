L'Inter non sta vivendo un momento positivo, come dimostrano i risultati conseguiti nella prima parte della stagione. I nerazzurri sono distanti cinque punti dalla vetta della classifica di Serie A dopo aver subito ben tre sconfitte nelle prime sette giornate di campionato. A far rumore è stato soprattutto l'ultimo ko, subito alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese per 3-1, che ha fatto scattare il campanello d'allarme. Diversi i vertici andati in scena in questi giorni tra i dirigenti e il tecnico, Simone Inzaghi, che potrebbe cambiare qualcosa all'interno del proprio scacchiere tattico per uscire dalla crisi.

Cambi che potrebbero esserci già dalla prossima sfida, in programma allo stadio Meazza sabato 1 ottobre alle ore 18 contro la Roma in uno scontro diretto per il vertice della classifica.

I cambi di Inzaghi

Simone Inzaghi potrebbe cambiare il volto della sua Inter per provare a uscire dalla crisi e rientrare in corsa per il titolo. La classifica è ancora abbastanza corta, con i nerazzurri a cinque punti dalla vetta, ma non si possono fare altri passi falsi per compromettere tutto e decisiva sarà la gara contro la Roma.

Uno dei cambi potrebbe avvenire dal punto di vista tattico, con la squadra che potrebbe arretrare il proprio baricentro andando ad attaccare lo spazio in ripartenza con la velocità e la forza fisica di Romelu Lukaku, che tornerà al centro dell'attacco dopo aver smaltito il problema fisico che lo ha costretto ai box per un mese.

Anche il modulo potrebbe subire una piccola variazione, con il passaggio al 3-4-2-1, con Lautaro Martinez arretrato a supporto di Big Rom, facilitando comunque le loro combinazioni sul fronte offensive con un altro giocatore di qualità al loro fianco.

Calciatore che sarà sempre Hakan Calhanoglu, con l'augurio che possa smaltire il problema fisico accusato alla vigilia del match contro l'Udinese quanto prima.

La nuova Inter

Calhanoglu e Lautaro Martinez, dunque, potrebbero agire a supporto di Romelu Lukaku nella nuova Inter di Simone Inzaghi. Sugli esterni verrà data maggiore fiducia a Robin Gosens, relegato troppo spesso in panchina in campionato, avendo giocato soltanto in Champions League, contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen da titolare.

Troppo poco per un giocatore che deve ritrovare la fiducia nei propri mezzi dopo essere stato a lungo fuori. Sulla destra scontato l'impiego di Denzel Dumfries, mentre in mezzo ci saranno Brozovic e Barella, ma troverà più spazio Asllani, che ha giocato davvero poco in questa prima parte della stagione. Contro la Roma, ad esempio, potrebbe esserci spazio per l'albanese vista la squalifica di "Epic Brozo".

In difesa Acerbi è pronto a spodestare definitivamente De Vrij, che ha deluso finora, con Skriniar e Bastoni ai suoi lati. Tra i pali potrebbe arrivare il turno di Onana.

Inter (3-4-2-1): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gosens; Calhanoglu, Lautaro; Lukaku.