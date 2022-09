Neanche il tempo di chiudere la sessione estiva di Calciomercato che, a distanza di pochi giorni, le società hanno già cominciato a lavorare in vista di gennaio. Tra queste ci sarebbe l'Inter che, anche a causa del fatto che non può permettersi investimenti troppo pesanti, cerca di muoversi con largo anticipo. La società nerazzurra potrebbe fare qualcosa sulla fascia sinistra qualora Robin Gosens non dovesse invertire la rotta in questi mesi. Sarebbe tornato di moda il nome di Cristiano Biraghi, prodotto del vivaio nerazzurro e ora alla Fiorentina, che a Milano era già tornato nel 2019-2020 agli ordini di Antonio Conte.

Anche la Juventus si sta muovendo sotto traccia sul mercato del 2023. I bianconeri non hanno perso di vista la situazione relativa a Nicolò Zaniolo. Il fantasista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con la Roma e senza rinnovo potrebbero crescere le possibilità di una cessione a gennaio o a giugno 2023.

Inter su Biraghi

L'Inter a gennaio dello scorso anno ha messo a segno un colpo importante assicurandosi le prestazioni di Robin Gosens per 15 milioni di euro più bonus. Il rendimento, però, non è mai stato all'altezza delle aspettative visto che l'esterno tedesco è stato fermo a lungo per un grave problema muscolare negli ultimi mesi di Atalanta e, dunque, ci vuole un po' più di tempo per rientrare in forma.

Qualora, però, non riuscisse ad affermarsi, la società nerazzurra si sta guardando intorno e starebbe pensando ad un clamoroso ritorno, quello di Cristiano Biraghi.

Quest'ultimo era tornato già a Milano nell'estate del 2019 in uno scambio di prestiti con Dalbert alla Fiorentina, ma entrambe le società hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto poi l'anno dopo.

Ora il giocatore, prodotto tra l'altro del vivaio nerazzurro, è finito nuovamente nel mirino. La trattativa non è semplice ma il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe facilitare le cose. La valutazione del classe 1992 si aggira sui 10 milioni di euro, ma per abbassare l'esborso economico nell'affare potrebbe essere inserito uno tra Gagliardini e proprio Dalbert valutati intorno ai 5 milioni di euro, più conguaglio economico intorno ai 5 milioni.

Juventus su Zaniolo

La Juventus continua a guardare con interesse Nicolò Zaniolo. La Roma ha imbastito le trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024, ma senza il rinnovo i bianconeri proveranno un nuovo assalto, dopo quello andato a vuoto l'estate appena trascorsa. La valutazione è di 50 milioni di euro almeno ma la Juve molto probabilmente metterà sul piatto una proposta simile a quella di qualche mese fa: 30 milioni di euro più il cartellino di McKennie. Se Zaniolo rifiutasse il rinnovo, i capitolini questa volta potrebbero prenderla in considerazione o cercare di piazzare il proprio giocatore all'estero.