L'altalenante avvio di stagione da parte dell'Inter pare abbia spazientito la maggior parte dei suoi tifosi. Così come per Massimiliano Allegri, anche per il tecnico della Beneamata è stato creato un profilo Twitter di protesta, con l'hashtag #Inzaghiout andato in trend topic in poche ore.

L'ultima deludente sconfitta di campionato contro l'Udinese ha messo in evidenza alcuni limiti, tra i quali un attacco poco incisivo e una difesa non sempre all'altezza. Quello che però preoccupa di più i tifosi, è l'approccio mentale alle partite. L'Inter è apparsa intimidita, molle e poco reattiva.

Molto probabilmente saranno le prossime partite a decidere il futuro di Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Tuttavia, se la situazione dovesse farsi complicata, la società nerazzurra potrebbe pensare a un cambio in panchina. Le soluzioni potrebbero essere diverse, ma Dejan Stankovic resta favorito.

L'Inter al momento sembra voler confermare Inzaghi

Steven Zhang e la società nerazzurra pare abbiano confermato la fiducia all'allenatore piacentino, ma nonostante ciò, le voci su un possibile esonero del tecnico continuano a circolare. A Inzaghi non viene solo imputata una cattiva gestione della squadra. Sotto esame c'è soprattutto la probabile indecisione avvenuta durante i due cambi effettuati dopo solo mezz'ora di gioco contro l'Udinese.

Un eventuale esonero di Inzaghi sarebbe un problema per le casse nerazzurre. Allo stato attuale l'Inter non potrebbe permettersi due allenatori a bilancio e comunque non vorrebbe arrivare a tanto. Inzaghi è stato voluto da tutta la società che conta di aprire un ciclo vincente con il tecnico piacentino in panchina.

Stankovic sarebbe la soluzione gradita ai tifosi

È stato uno degli eroi del Triplete nerazzurro e uno dei giocatori a cui i tifosi sono maggiormente legati. Nel caso in cui l'Inter decidesse di sollevare dall'incarico il suo attuale tecnico, potrebbe decidere di di affidare la panchina a Stankovic. L'ex allenatore della Stella Rossa conosce molto bene l'ambiente interista, e questo potrebbe avvantaggiarlo rispetto ad altri candidati.

L'allenatore serbo ha sempre dichiarato di voler allenare l'Inter nel futuro prossimo, mettendosi a disposizione della società nerazzurra anche nell'immediato se la situazione lo richiedesse. Con la Stella Rossa ha vinto tre scudetti consecutivi e due Coppe di Serbia.

Le suggestioni Tuchel, Pochettino e Bielsa

Alcuni nomi accostati alla panchina nerazzurra sono solo suggestioni più affascinanti che concrete. Thomas Tuchel è stato esonerato dal Chelsea da qualche settimana ma ha un ingaggio proibitivo. Stesso discorso per l'ex tecnico del PSG Mauricio Pochettino. Diverso il discorso per Marcelo Bielsa. El Loco, esonerato a febbraio dal Leeds, potrebbe non accettare una panchina a stagione in corso.