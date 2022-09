La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Sono arrivati rinforzi importanti come Angel Di Maria, Paul Pogba, Filip Kostic, Arkadius Milik e Gleison Bremer, a questi bisogna aggiungere il ritorno a Torino di diversi giovani che nella stagione 2021-2022 avevano giocato in prestito: Nicolò Rovella, ex Genoa, e Nicolò Fagioli, ex Cremonese che ha contribuito alla promozione in Serie A della società lombarda.

Il primo si trasferirà al Monza, mentre il secondo potrebbe rimanere a Torino.

Almeno secondo Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di presentazione del match contro lo Spezia ha confermato la partenza in prestito di Rovella smentendo invece quella di Fagioli.

Le parole del tecnico della Juventus sorprendono, considerando che qualche ora prima l'agente sportivo del centrocampista aveva lasciato intendere la possibile partenza del classe 2001.

Andrea D'Amico ha sottolineato che la situazione di Fagioli è cambiata a causa delle mancate cessioni della società bianconera, che non è riuscita ad alleggerire la rosa a centrocampo (ad esempio quella di Adrien Rabiot). Di certo l'arrivo di Paredes non agevola Fagioli, che potrebbe raccogliere minor minutaggio rispetto alla scorsa stagione.

L'agente sportivo D'Amico ha parlato del futuro professionale di Fagioli alla Juventus

'Futuro professionale di Fagioli? Ci sono delle ipotesi, ma ora non so accontentarvi. Noi speravamo potesse trovare posto a Torino, però la mancata uscita di tanti giocatori ha condizionato il progetto della Juve', sono queste le dichiarazioni di Andrea D'Amico in merito al centrocampista Nicolò Fagioli.

L'agente sportivo ha aggiunto: 'Ci saremmo augurati di rimanere alla Juve, ma nel calcio ci sono economie dove è più facile far partire un giovane piuttosto che chi guadagna 5 o 6 milioni di euro a stagione'.

Parole importanti, a cui però nei fatti ha indirettamente risposto Massimiliano Allegri, il quale ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione del match Juventus-Spezia che il giocatore rimarrà nella società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

Dunque la Juventus potrebbe confermare Fagioli ma lasciar partire altri giocatori. A tal riguardo Arthur Melo si è trasferito al Liverpool (gli inglesi pagheranno tutto l’ingaggio del centrocampista brasiliano), mentre Rovella giocherà in prestito al Monza