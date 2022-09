Quello attuale è un momento molto delicato per la Juventus che è reduce da due sconfitte brucianti contro Benfica e Monza. Anche se il club bianconero non sembra intenzionato a fare grandi cambiamenti: Massimiliano Allegri sembra infatti saldo sulla panchina della Juventus.

Di questa situazione ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale su Libero: "Il biondo Pavel vorrebbe far saltare un allenatore", ha scritto il giornalista. Aggiungendo però che anche il vicepresidente avrebbe qualche "nemico": "E così Nedved è tornato più o meno silenziosamente alla carica - ha scritto Biasin nel suo editoriale - pur sapendo che c’è anche chi vorrebbe accompagnare pure lui all’uscita".

Le posizioni di Nedved e Allegri

In questi giorni si parla molto sui media sportivi del rapporto tra Pavel Nedved e Massimiliano Allegri. In particolare, secondo alcune indiscrezioni, il vicepresidente della Juventus sarebbe favorevole all'esonero del tecnico livornese, ma la sua volontà non sarebbe appoggiata dal resto della dirigenza e in particolare dal presidente Andrea Agnelli. Infatti, il numero uno del club bianconero avrebbe già dato la sua fiducia a Massimiliano Allegri.

Fabrizio Biasin ha affermato che il rapporto tra il tecnico livornese e Pavel Nedved sarebbe ai minimi storici: "Quel che è evidente è che tra Nedved e Allegri siamo più o meno nella fase “o lui o io”".

Intanto la Juventus lavora a Vinovo

Mentre sui media tiene banco il futuro della panchina della Juventus, Massimiliano Allegri lavora in vista della ripresa del campionato. In questi giorni il tecnico livornese ha a disposizione un gruppo molto ristretto di giocatori, perché molti elementi della rosa sono in nazionale.

Proprio per questo motivo, Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare per qualche giorno la Continassa per tornare a Vinovo: i pochi giocatori che non sono andati in nazionale si sono spostati per andare ad allenarsi con la Juventus Next Gen.

Mentre gli infortunati sono rimasti alla Continassa per proseguire il percorso di recupero. La Juventus conta di recuperare Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro per la gara contro il Bologna del 2 ottobre. Per questo match, però, i bianconeri non avranno a disposizione Angel Di Maria che sarà squalificato e salterà anche la partita contro il Milan. Mentre con il Bologna Allegri ritroverà Milik e Cuadrado, assenti contro il Monza per squalifica.