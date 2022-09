La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. Nonostante la classifica sia evidentemente migliore rispetto a quella della scorsa stagione le problematiche di questo inizio sono evidenti, soprattutto nel gioco. Basti pensare soprattutto ai match contro la Sampdoria e la Fiorentina, dove probabilmente i bianconeri hanno avuto il rendimento più deludente di questo inizio di stagione. Di certo la Juventus deve migliorare il gioco, a maggior ragione dopo i recenti acquisti arrivati nel Calciomercato estivo. Su tutti Leandro Paredes, il centrocampista argentino dovrebbe garantire impostazione di gioco ed agevolare il gioco offensivo.

Di certo i giocatori ci sono per dare un campionato in lotta per i primi posti ma anche una Champions League importante. L'obiettivo minimo è quella di qualificarsi agli ottavi di finale e come sottolineato da Allegri la qualificazione la Juventus se la giocherà con il Benfica. Secondo il toscano il Paris Saint Germain è la squadra certa della qualificazione ed una delle favorite alla vittoria finale della massima competizione europea. A parlare della Juventus della rosa bianconera di recente è stato anche Zibì Boniek, ex giocatore della squadra bianconera e attuale vicepresidente della Uefa. Secondo il dirigente la Juventus deve migliorare la gestione della partita e non utilizzare sempre come idea di gioco il contropiede.

Zibì Boniek ha parlato della Juventus

''La Juventus sa sfruttare i propri uomini, le proprie qualità individuali, con Di Maria o Vlahovic, ma deve migliorare secondo me nella gestione della partita''. Queste le dichiarazioni di Zibì Boniek, il vice presidente della Uefa è convinto che si debba giocare meglio considerando la qualità dei giocatori che ha a disposizione il tecnico Massimiliano Allegri.

Ha aggiunto: ''Non puoi sempre e solo giocare in contropiede, soprattutto con quel parco-giocatori''. Evidente il riferimento soprattutto all'ultimo match disputato dalla Juventus contro la Fiorentina, in cui soprattutto nel secondo tempo la squadra di Allegri ha solamente difeso il risultato e il match è finito 1 a 1. Fra l'altro è stato decisivo Mattia Perin, che ha parato il rigore calciato da Jovic.

Il calendario di settembre per la Juventus

La Juventus è attesa da un mese di settembre impegnativo fra Champions League e campionato. Dopo la sfida contro il Paris Saint Germain i bianconeri giocheranno contro la Salernitana in campionato all'Allianz Stadium di Torino, poi ci sarà il match della seconda giornata di Champions League contro il Benfica sempre a Torino. L'ultimo match prima della pausa per le nazionali sarà contro il Monza il 18 settembre.