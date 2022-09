La Juventus guarderebbe al mercato dei direttori sportivi e, secondo Alfredo Pedullà, i bianconeri apprezzerebbero il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli del Napoli. Inoltre, la Vecchia Signora valuterebbe uno scambio che l'Inter avrebbe proposto tra Manuel Locatelli e Robin Gosens.

Juventus, la dirigenza valuterebbe Giuntoli come nuovo direttore sportivo

La Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio staff tecnico cambiando diversi elementi. Non sono nuove ormai le voci di un possibile avvicendamento sulla panchina, con Allegri che potrebbe perdere il posto per uno tra Conte, Tuchel o Gasperini.

Oltre al manager toscano, anche altre figure interne rischierebbero di dover abbandonare la Continassa e tra questi ci sarebbe Cherubini. Il direttore sportivo dei bianconeri ha firmato un mercato composto da grandi nomi che in realtà stanno deludendo e, di conseguenza, la dirigenza della Vecchia Signora monitorerebbe alcuni profili che potrebbero prendere il suo posto. Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di Calciomercato, la Juventus apprezzerebbe quanto fatto da Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli, dopo aver anticipato la stessa Juve su Kvaratskhelia, si è garantito calciatori dalla nomea non eccelsa ma dal rendimento costante che stanno permettendo alla formazione guidata da Luciano Spalletti di primeggiare in campionato ed in Champions League.

Una vera trattativa, seguendo le parole di Pedullà, non ci sarebbe ancora tra Juve e Giuntoli, ma questo non significherebbe che la compagine piemontese non possa accelerare per assicurarselo per la prossima estate. Inoltre, seguendo indiscrezioni delle precedenti ore, la Vecchia Signora terrebbe sotto d'occhio anche altri profili per il ruolo del ds, tra cui Igli Tare della Lazio e Gianluca Petrachi, ad ora libero sul mercato.

Calciomercato Juve, i bianconeri potrebbero scambiare Locatelli per Gosens dell'Inter

La Juventus, oltre al mercato dei direttori sportivi, sarebbe attiva anche su quello dei calciatori. Gennaio si avvicina ed i bianconeri vorrebbero potenziare una rosa che sugli esterni presenta ancora qualche mancanza. Ecco, dunque, che la società piemontese starebbe meditando se prendere o meno in considerazione una proposta che sarebbe arrivata da Beppe Marotta.

Sul tavolo, l'ad dell'Inter avrebbe messo il nome di Robin Gosens, profilo già seguito in passato dalla Juve e che potrebbe far comodo per la sua capacità di giocare su entrambe le corsie. Al suo posto, Marotta vorrebbe arrivare a Manuel Locatelli, regista classe '98 pagato 35 milioni di euro appena l'anno scorso dal Sassuolo. Il ventiquattrenne farebbe però parte della cerchia di titolari a cui Allegri si affida e, di conseguenza, sembrerebbe complicato che un simile scambio possa realizzarsi nello stretto giro di pochi mesi.