La Juventus è attesa da un mese di ottobre dopo l'inizio di stagione deludente. Fra i più criticati sicuramente c'è Massimiliano Allegri, che al momento non è riuscito a dare un'impostazione di gioco alla squadra oltre al fatto che i risultati non stanno arrivando. Basti pensare che la squadra bianconera rischia di non qualificarsi gli ottavi di finale di Champions League dopo le sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Sarà un mese di ottobre in cui Massimiliano Allegri si gioca la conferma alla Juventus, intanto si parla del futuro della panchina della Juventus a partire dal 2023-2024.

A tal riguardo diversi nomi sono seguiti dalla società, si va da Zidane a Tuchel, fino ad arrivare ad Antonio Conte. Difficile il francese, che potrebbe sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese, Tuchel potrebbe essere il tecnico giusto così come Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno. Negli ultimi giorni si parla soprattutto di Giampiero Gasperini, il tecnico dell'Atalanta accetterebbe volentieri la panchina della Juventus essendo cresciuto nella società bianconera da giocatore ma anche da tecnico. Ha allenato la Primavera bianconera prima di iniziare la sua carriera professionale in Serie A. L'arrivo di Gasperini potrebbe agevolare anche l'acquisto di un centrocampista di fascia destra, piace Hans Hateboer, che il tecnico ha valorizzato in queste stagioni nella società bergamasca.

La Juventus potrebbe acquistare Hateboer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus se dovesse ingaggiare Giampiero Gasperini potrebbe acquistare Hans Hateboer. Il giocatore olandese sarebbe ideale per il 3-4-1-2 del tecnico piemontese. E' stato valorizzato proprio da lui all'Atalanta, in queste stagioni è migliorato molto sia dal punto offensivo che difensivo.

Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2024 e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Prezzo che a giugno potrebbe diminuire considerando che il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con l'Atalanta. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 6 match nel campionato italiano, contribuendo al primo posto in classifica attuale insieme al Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare il ruolo di terzino a gennaio o a giugno. Come è noto sia Alex Sandro che Cuadrado vanno in scadenza di contratto a fine stagione e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sono Alejandro Grimaldo del Benfica, Rami Bensebaini del Borussia Monchengladbach, per il ruolo di terzino destro piace Odriozola del Real oltre ad Hateboer dell'Atalanta.