L'ex difensore della Juventus Mark Iuliano, ha commentato l'indiscrezione che vorrebbe il possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina dei bianconeri nella prossima stagione. Intanto anche il giornalista Pierluigi Pardo, ha parlato della Vecchia Signora e del suo inizio campionato travagliato.

Mark Iuliano commenta il possibile arrivo di Conte alla Juve: 'Prematuro parlarne, lui è un fenomeno'

Il presunto ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus il prossimo anno, sta facendo discutere la platea bianconera. Una grossa fetta dei supporter della Vecchia Signora stimano il tecnico salentino e tra questi, c'è Mark Iuliano.

L'ex difensore della formazione piemontese, intervistato da Tuttojuve.com, ha parlato dell'attuale manager del Tottenham e del suo possibile ritorno alla Continassa: "E' prematuro parlarne. Antonio è un fenomeno, un grande amico con cui ho trascorso dei magnifici momenti in bianconero. Faccio sempre il tifo per lui, ma in questo momento penso alla Juve e posso dire che sarò sempre contento per ogni allenatore che sarà lì".

Iulliano, ha poi spostato il tiro sull'attualità parlando di Massimiliano Allegri e definendolo come uno degli allenatori più vincenti del recente passato bianconero. Secondo l'ex difensore, il tecnico toscano non ha cambiato il modo giocare rispetto alla sua prima esperienza con la Vecchia Signora, piuttosto sono arrivati calciatori nuovi che non hanno rispettato le attese.

Proprio su questo argomento, Iuliano ha aggiunto: "I tifosi fanno bene a criticare e a chiedere qualcosa di più".

Pierluigi Pardo sulla Juventus: 'Non è tagliata fuori dalla corsa per lo scudetto, ma è in grosso ritardo'

Anche Pierluigi Pardo, giornalista sportivo attualmente di Dazn, ha parlato della Juventus e del momento complicato che sta vivendo la formazione bianconera.

Intervistato da TMW, Pardo ha analizzato il ritardo in classifica della Vecchia Signora, affermando: "Juve fuori dalla lotta scudetto? No, ma è chiaro che il ritardo è grosso. Allegri, e lui per primo lo sa, non è riuscito a trovare delle risposte che, anche nell'emergenza, era fondamentale trovare". Ora la pausa nazionali, momento di riflessione utile a trovare una soluzione.

O almeno cosi si spera".

Pardo ha poi concluso il suo intervento, affermando che la Juventus avrebbe una formazione molto competitiva, se al completo, rispetto a quella dell'anno precedente. Secondo il cronista però, insieme alle potenzialità della compagine piemontese, sarebbero aumentate anche le pretendenti al titolo, con i bianconeri che non dovrebbero più vedersela solo con Inter, Milan e Napoli, ma anche con Roma e Lazio.