La Juventus è finita al centro del clamore mediatico in queste ultime settimane non solo per il calciomercato e il calcio giocato. La società bianconera è stata indirettamente menzionata in diversi giornali sportivi in vicende riguardanti alcuni suoi tesserati, da Paul Pogba e il presunto tentativo di estorsione da parte di suo fratello Mathias ai video pubblicato sui social che hanno riguardato il vice presidente della società bianconera Pavel Nedved.

L'ex giocatore e attuale dirigente della Juventus è stato ripreso ad una festa mentre ballava in compagnia di alcune donne, in un altro video si noterebbe un Nedved di spalle leggermente alticcio che cammina per una strada di Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus non prenderà provvedimenti in riferimento al dirigente bianconero. A confermarlo è il giornalista sportivo di Tuttosport Guido Vaciago, che scrive: 'Quasi certamente non vi sarà alcuna conseguenza'. Sempre nell'articolo pubblicato dal giornalista si legge che non verranno diffuse informazioni in merito a quello che potrebbe accadere negli uffici della società bianconera in un eventuale confronto fra società e Nedved.

Video sui social, la Juventus non dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti di Nedved

Nel secondo video si noterebbe un Nedved di spalle e leggermente alticcio per le vie di Torino. In questo caso non si hanno le prove che possa essere lui anche se c'è molta somiglianza. Di certo tali video hanno destato molto clamore mediatico, che si aggiunge al presunto tentativo di estorsione organizzato nei confronti di Paul Pogba ed in cui sarebbe coinvolto il fratello Mathias.

Una situazione che però la Juventus sta cercando di affrontare nel migliore dei modi perchè in questo momento il calcio giocato è la priorità. A tal riguardo sarà un mese di settembre impegnativo per la società bianconera fra campionato e Champions League.