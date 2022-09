La pausa per le nazionali è stata utile a diversi giocatori della Juventus, considerando le ottime prestazioni di Paredes con l'Argentina, ma anche quello di Bonucci con la nazionale italiana e di Danilo e Bremer con quella brasiliana. Hanno giocato partite importanti anche Kostic e Vlahovic con la nazionale serba, proprio il centrocampista ha fornito l'assist decisivo per il gol del 1-0 di Vlahovic contro il Norvegia, gara finita 2-0 per la nazionale serba. Un gol che dà morale al giocatore bianconero, reduce da un inizio di stagione non proprio positivo alla Juventus.

Nonostante i quattro gol segnati in campionato fino ad adesso, Vlahovic non è stato particolarmente valorizzato dal gioco bianconero.

Alcune indiscrezioni di mercato ipotizzano una sua possibile partenza nel Calciomercato estivo 2023, in particolare per lui potrebbe presentare un'offerta l'Arsenal. Si parla di una somma da circa 115 milioni di euro, ossia circa 40 milioni di euro in più rispetto all'investimento effettuato dalla Juventus per acquistarlo dalla Fiorentina nel mercato di gennaio 2022.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal, a fine stagione, potrebbe presentare un'offerta da 115 milioni di euro per Dusan Vlahovic.

Il giocatore della Juventus in questo momento non sarebbe particolarmente felice dell'andamento dei bianconeri, con un gioco che non valorizza le sue qualità nella realizzazione dei gol. Per questo se le cose non dovessero cambiare da qui a giugno potrebbe anche valutare una nuova esperienza professionale.

L'Arsenal potrebbe presentare un'offerta importante da 115 milioni di euro per un giocatore che con la nazionale serba sta dimostrando tutta la sua importanza.

Nell'ultimo match di Nations League contro la Norvegia ha segnato un gol su assist di Kostic. Fra l'altro l'Arsenal sarebbe interessata anche al centrocampista della Juventus Fabio Miretti, difficile pensare che la società bianconera possa valutare la cessione del giovane.

Il resto del mercato della Juventus

Oltre a N'Dicka e Grimaldo, per giugno la società bianconera valuta altri rinforzi a parametro zero.

Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno. Fra questi spiccano i nomi di Kanté del Chelsea, Tielemans del Leicester, Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Per quanto riguarda invece il settore avanzato piace Traoré del Wolverhampton, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione con la società inglese.