La Juventus in questo inizio di stagione ha un giocatore importante in più nella rosa bianconera rispetto alla scorsa. Dusan Vlahovic si sta dimostrando decisivo in campionato avendo segnato già 4 gol in 4 match disputati, considerato che contro la Fiorentina ha riposato con Allegri che si è affidato a Milik. Il suo match in Champions League contro il Paris Saint Germain non è stato ideale, non è riuscito ad incidere come ci aspettava anche considerando il livello dell'avversario affrontato. Di certo a 22 anni rappresenta uno dei giovani più importanti del calcio europeo e secondo molti addetti ai lavori è un giocatore che potrebbe fare una carriera professionale importante.

A confermare questo anche Mbappé, il francese in una recente intervista ha sottolineato come anche alla Juventus si è confermato come uno dei migliori giovani della sua generazione. Secondo il francese il giocatore della Juventus può fare ancora meglio essendo che ha grandi qualità. Mbappé poi si è lasciato andare in una previsione sul futuro professionale della punta della Juventus dichiarando che sarà un giocatore importante in futuro. Parole importanti quelle del francese, che in quanto a talento anche contro la Juventus ha dimostrato di essere uno dei più forti giocatori al mondo. Suoi i due gol con i quali il Paris Saint Germain ha vinto contro la Juventus 2 a 1 nella prima giornata del girone di Champions League.

Il giocatore Mbappé ha parlato di Vlahovic

Protagonista della partita ma anche dell'intervista prima del match. Kylian Mbappé è attualmente uno dei migliori giocatori del mondo, anche contro la Juventus ha dimostrato il suo essere decisivo segnando 2 gol. Nell'intervista prima del match fra Paris Saint Germain e Juve il giocatore francese ha voluto elogiare Vlahovic.

Ha dichiarato: ''È una punta di grande qualità, è riuscito a confermare alla Juve che fa parte dei migliori della sua generazione. Credo possa fare ancora meglio''. Queste le parole di Mbappé, che ha poi aggiunto: ''Solo il futuro ce lo dirà, ma non rischio se dico che sarà un attaccante importante in futuro".

La stagione disputata fino ad adesso da Mbappé

Un inizio di stagione importante per Kylian Mbappé fra Champions League e campionato francese. Nel suo primo match del girone di Champions League ha segnato due gol, ha poi disputato 5 match nel campionato francese segnando 7 gol. Segnale evidente dell'ottimo inizio di stagione del giocatore francese, che era stato vicino al trasferimento al Real Madrid nel recente Calciomercato estivo. Alla fine con un'offerta d'ingaggio importante il giocatore ha accetto il prolungamento contrattuale fino a giugno 2025 con la società francese.