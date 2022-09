La Juventus, in questo inizio di stagione, ha evidenziato problemi nel gioco e nei risultati. Negli ultimi match hanno pesato le assenze di Locatelli e Rabiot, che però potrebbero rientrare già nel match contro il Bologna e giocare insieme a Paredes in un centrocampo a cinque. Proprio il francese è considerato un titolare da Allegri, che lo ritiene molto importante perché garantisce equilibrio e supporto difensivo. Il francese è uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, gli altri sono Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria. Difficile la conferma per il brasiliano e per il colombiano, sia per motivi anagrafici che economici.

Diversa invece la situazione per l'argentino, che potrebbe anche prolungare per un altro anno. Molto dipenderà dai risultati che riuscirà a raggiungere la squadra bianconera in questa stagione. Per Rabiot, invece, si parla di diverse società interessate, soprattutto inglesi. Secondo le ultime notizie di mercato, ci sarebbe anche il Tottenham sul centrocampista francese, che guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione nella società bianconera.

Possibile offerta del Tottenham per Rabiot a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Tottenham potrebbe ingaggiare Rabiot a parametro zero a giugno. Il centrocampista francese piace molto alla società inglese. Rabiot potrebbe anche accettare di rimanere a Torino, ma vorrebbe che gli fosse confermato l'attuale ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Difficile che la società bianconera gli garantisca tale stipendio, per questo una sua partenza a fine stagione è una possibilità concreta. L'assenza nelle ultime partite della Juventus del francese si è sentita molto, visto che Rabiot è stato uno dei migliori della squadra bianconera, non solo in questo inizio di stagione ma anche nella seconda parte della scorsa stagione.

Anche la nazionale francese, recentemente, ha subito la sua assenza e non è un caso che, nonostante l'abbondanza a centrocampo, il commissario tecnico della nazionale francese, Deschamps, lo schieri spesso titolare.

Il mercato della Juventus

Giocatori che potrebbero lasciare la Juventus a parametro zero e altri che potrebbero arrivare.

A tal riguardo, la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere a questo mercato sia per rinforzare la difesa che il centrocampo. Le esigenze sembrano riguardare soprattutto la difesa, con un centrale di sinistra ed un terzino che potrebbero arrivare già a gennaio. La scelta potrebbe ricadere su uno fra Igor e N'Dicka, soprattutto il francese ha già acquisito un'esperienza internazionale importante che potrebbe essere utile per la squadra bianconera. Per quanto riguarda il terzino, i preferiti sono Grimaldo e Bensebaini, ques'ultimo però è extracomunitario, a differenza del giocatore del Benfica, che è spagnolo.