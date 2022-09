La società della Juventus si sta interrogando sulla crisi di risultati che sta colpendo la squadra in questo inizio stagione. I bianconeri hanno tanti infortuni e Massimiliano Allegri fatica a trovare il bandolo della matassa. I risultati, nelle ultime partite, sono stati negativi e - secondo alcune indiscrezioni - anche il tecnico sarebbe in discussione.

In queste ore, però, l'allenatore avrebbe ricevuto delle rassicurazioni sulla sua posizione. Infatti, come riporta la "Gazzetta dello Sport", i il presidente Andrea Agnelli avrebbe telefonato a Massimiliano Allegri per confermargli la sua fiducia.

Inoltre l'allenatore della Juventus sarebbe convinto di poter ancora vincere lo scudetto, perché (quando la squadra sarà al completo) avrebbe le potenzialità per rimontare.

Fiducia della società nel tecnico

La Juventus sembra intenzionata ad andare avanti con Massimiliano Allegri. Tant'è che il presidente Agnelli avrebbe rassicurato in tal senso il suo allenatore. Ma la fiducia non dovrebbe essere illimitata: alla squadra servirà un netto cambio di marcia dopo la sosta e toccherà a Massimiliano Allegri invertire la rotta.

Il tecnico livornese deve risolvere i problemi di una squadra che appare priva di energie e non riesce a reagire alle difficoltà. Inoltre, in questa prima parte di stagione ci sono state troppe assenze e anche in questo senso bisognerà intervenire.

Per questo motivo Massimiliano Allegri dovrà dare maggiore spazio a Giovanni Andreini, ex preparatore di Roberto Donadoni, per cercare di risolvere e prevenire gli infortuni.

Dal 2 ottobre e fino al 13 novembre i bianconeri si giocheranno gran parte della stagione. La telefonata Allegri-Agnelli sarebbe quindi servita a consolidare il rapporto tra le parti, ma adesso il tecnico deve dare una svolta e riportare i bianconeri a vincere più partite possibili.

Si attende il verdetto della squalifica di Di Maria

La Juventus, in questo periodo, ha tanti problemi e uno di questi riguarda anche la squalifica di Angel Di Maria. "El Fideo" è stato espulso a Monza e adesso si attende il verdetto del giudice sportivo. Di Maria ha preso un cartellino rosso diretto e questo gli farà saltare le sfide contro Bologna e Milan.

Ma non è da escludere che "El Fideo" prenda tre giornate di squalifica, a quel punto salterebbe anche il derby della Mole del 15 ottobre.

L'assenza di Di Maria ovviamente sarà un ulteriore problema per Allegri, anche se per il match contro il Bologna spera di ritrovare Manuel Locatelli, Alex Sandro e Adrien Rabiot. Mentre torneranno certamente Arek Milik e Juan Cuadrado.