La Juventus, in queste ore, sta vivendo un momento molto complicato. La sconfitta patita in Champions League contro il Benfica ha inevitabilmente lasciato delle scorie. Adesso un po' tutti all'interno del gruppo bianconero sono chiamati a fare di più. I principali imputati di questa crisi sono l'allenatore e i giocatori. In particolare Massimiliano Allegri è nell'occhio del ciclone e in molti pensano che lui sia il responsabile di questa situazione. In molti vorrebbero la testa dall'allenatore della Juventus ma al momento la sua posizione non sembra essere in discussione.

Allegri ha un contratto lungo e con un ingaggio da 7 milioni l'anno, per questo motivo la dirigenza non sembra intenzionata a cambiare. Ma in queste ore sulla testa del tecnico livornese aleggerebbe il nome di Paolo Montero. L'ex difensore della Juventus allena la squadra Under 19 dei bianconeri e la sua ombra si farebbero sentire. Al momento, però, non si va verso un ribaltone a meno che la situazione non precipiti bruscamente. Inoltre, Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a dimettersi perciò per ora la situazione sembra essere stabile.

La Juventus riflette

Queste sono ore di riflessione in casa Juventus. I bianconeri sono ridotti da un inizio di stagione problematico e la squadra non riesce a trovare la sua identità.

In particolare la Juventus gioca solo per una manciata di minuti e poi la squadra subisce dei cali mentali e fisici. Questa è una delle principali preoccupazioni per i bianconeri. Ma resta ancora da capire cosa causi questi cali. Il secondo grande problema della Juventus riguarda gli infortuni. In questa prima fase di stagione Massimiliano Allegri non ha mai avuto a disposizione Paul Pogba e Federico Chiesa.

A queste defezioni se ne sono aggiunte altre e in modo particolare per la gara contro il Monza non ci saranno Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Tutti e tre domenica 18 settembre non saranno a disposizione. L'unico che rientrerà è Wojciech Szczesny.

La pausa può aiutare

Dopo la gara contro il Monza, la Juventus beneficerà di alcune settimane di pausa.

Infatti, il campionato e la Champions League si fermeranno per lasciare spazio alle nazionali. In questo periodo Massimiliano Allegri cercherà di recuperare gli infortunati anche perché la maggior parte degli altri giocatori saranno in nazionale. Perciò i calciatori che resteranno al JTC saranno ben pochi ma la speranza è che i vari Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro sfruttino la pausa per tornare a disposizione per la gara del 2 ottobre contro il Bologna. Mentre per rivedere Paul Pogba e Federico Chiesa bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Per quanto riguarda il francese sono arrivate anche le parole del ct della Francia Didier Deschamps che ha spiegato la sua posizione in merito alla partecipazione al mondiale del numero 10 della Juventus: "Se non ha giocato prima e non è al top della forma, è inutile, lui stesso non lo vorrebbe".