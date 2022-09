La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Abbiamo parlato in questi mesi soprattutto degli arrivi, negli ultimi giorni della sessione estiva però la società bianconera ha effettuato soprattutto cessioni, in particolar modo quelle di Rovella al Monza, di Denis Zakaria al Chelsea e di Arthur Melo al Liverpool. L'italiano si è trasferito nella società lombarda in prestito, gli altri due con diritto di riscatto. Se il Chelsea dovesse riscattare il centrocampista arriverebbe circa 38 milioni di euro, circa 43 milioni di euro li garantirebbe il riscatto del cartellino del brasiliano da parte del Liverpool.

Cessioni che potenzialmente potrebbero garantire somme importanti da investire sul mercato. La Juventus però anche nel 2023 potrebbe decidere di attingere con decisione al mercato dei parametri zero, come è successo nel recente calciomercato estivo con gli arrivi di Pogba e Di Maria. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera e che gioca nel Liverpool c'è sicuramente Naby Keita, centrocampista di 27 anni che garantirebbe quantità e qualità al settore. La società inglese lo acquistò diverse stagioni fa dal Lipsia pagando circa 65 milioni di euro per il suo cartellino.

Il giocatore Keita potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Naby Keita a giugno.

Il centrocampista guineano è in scadenza di contratto a fine stagione ed arriverebbe a parametro zero. Era stato acquistato dal Liverpool diverse stagioni fa con un investimento da circa 65 milioni di euro. L'x Lipsia non ha garantito il contributo che ci si aspettava ma sarebbe un rinforzo importante per il centrocampo bianconero, soprattutto dopo le problematiche delle ultime stagioni.

Fra l'altro Keita ha 27 anni e sarebbe un acquisto utile non solo per il presente ma anche per il futuro. La Juventus valuta altri giocatori in scadenza di contratto a giugno, sia a centrocampo che in difesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere molto al mercato dei parametri zero anche nel 2023. Si valuta per il centrocampo Youri Tielemans de Leicester, per quanto riguarda invece la difesa potrebbero arrivare un difensore centrale di piede sinistro ed un terzino.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera c'è Igor della Fiorentina ma anche Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, che piace anche al Milan. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, si valuta Alejandro Grimaldo del Benfica, che può giocare terzino, centrocampista di fascia sinistra e centrale. Nel primo match del girone di Champions League contro il Maccabi Haifa ha segnato un gol importante che ha contribuito alla vittoria della squadra portoghese.