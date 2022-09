La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il calcio giocato. Il mese di ottobre ci dirà molto dei miglioramenti della squadra bianconera che ha iniziato la stagione nella maniera non ideale. Solo due vittorie in 9 match disputati e, soprattutto, le sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica che potrebbero pesare per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Di certo non hanno aiutato i tanti malanni muscolari che stanno riguardando i giocatori della Juventus, oltre a quelli che sono assenti da tempo per infortunio come Pogba e Chiesa.

La società bianconera è stata una delle più impegnate nel recente Calciomercato estivo sia per nelle cessioni che negli acquisti. Chiellini e de Ligt sono stati sostituiti da Gatti e Bremer, il brasiliano è stato uno degli acquisti più costosi per la società bianconera, pagato circa 49 milioni di euro. Le sue prestazioni in questo inizio di stagione sono state condizionate da quelle della squadra ma anche da un presunto problema al ginocchio. Secondo le ultime notizie, il brasiliano starebbe giocando con un piccolo problema al ginocchio che va valutato. La speranza della Juventus è che non peggiori, considerando la sua importanza per la squadra bianconera. Intanto, di recente, è stato convocato per la nazionale brasiliana.

Il giocatore della Juventus Bremer, da diverse settimane avrebbe un problema al ginocchio chi gli starebbe condizionando le prestazioni. A rivelarlo diversi giornali sportivi che confermano come la Juventus speri che non possa peggiorare. Di recente il brasiliano è stato convocato in nazionale.

Il classe 1997 ha voluto sottolineare tutta la sua gioia per la convocazione ed ha aggiunto che gli sono stati molto d'aiuto i suoi compagni di squadra alla Juventus, Alex Sandro e Danilo. In una recente intervista, Bremer ha sottolineato che lavorerà per andare a giocare il mondiale con il Brasile in Qatar. Ha inoltre dichiarato, in riferimento alle avversarie del Brasile in amichevole: 'In nazionale sappiamo di essere forti, Ghana e Tunisia non le seguo molto, guarderò i video, ma voglio la mia opportunità, non dipende solo dal gioco'.

La stagione disputata fino ad adesso da Bremer nella Juventus

La Juventus ha acquistato Bremer dal Torino per circa 49 milioni di euro. Un rinforzo sorprendente se consideriamo che il brasiliano era stato vicino al trasferimento all'Inter. La società bianconera grazie, alla cessione di de Ligt al Bayern Monaco, è riuscita ad investire una somma importante per il brasiliano. In questo inizio di stagione Bremer ha disputato fino ad adesso 7 match in campionato segnando 1 gol. A questi bisogna aggiungere 2 match disputati in Champions League contro il Paris Saint Germain e il Benfica.