La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato. Fra gli acquisti più sorprendenti c'è sicuramente quello di Bremer. Il giocatore ex Torino è arrivato alla Continassa nonostante la sua precedente esperienza professionale nei rivali sportivi dei bianconeri. A questo bisogna aggiungere la volontà dell'Inter di acquistarlo, che però non si è concretizzata, considerando che Skriniar è rimasto nella società nerazzurra. Alla fine, il giocatore si è trasferito alla Juventus per circa 49 milioni di euro, una somma importante che è stata ricavata anche grazie alla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco per circa 78 milioni di euro.

L'impatto di Bremer alla Juventus è stato molto importante, con l'eccezione della prestazione deludente del brasiliano contro la Sampdoria. Già contro la Roma si è visto un altro match del brasiliano, che rimane uno dei migliori difensori del campionato italiano. A tal punto che anche la nazionale italiana ci starebbe pensando per un'eventuale convocazione da parte del commissario tecnico Roberto Mancini.

La moglie del brasiliano ha origine venete ed ha avviato la pratica per l'ottenimento della cittadinanza italiana. Successivamente, anche il marito potrebbe fare richiesta. Dal 2023 sarebbe quindi convocabile per la nazionale italiana, anche se le ultime indiscrezioni che arrivano dal Brasile confermano come il commissario tecnico Tite stia valutando una sua eventuale convocazione per il mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre.

Il giocatore Bremer potrebbe ottenere la cittadinanza Italiana nel 2023

Molto dipenderà dal giocatore e dalla sua volontà, di certo al Brasile non mancano difensori centrali affidabili. Bremer garantirebbe un ricambio generazionale alla difesa azzurra, considerando l'addio alla nazionale di Giorgio Chiellini e l'età di Leonardo Bonucci.

La possibile difesa della nazionale italiana con Bremer

Nell'eventualità che Bremer ottenesse la cittadinanza italiana e decidesse di giocare per la nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini, andrebbe a giocare insieme a Bastoni, sempre in considerazione dell'età di Bonucci.

Bremer e Bastoni si completerebbero, considerando che il brasiliano è di piede destro e che il giocatore dell'Inter è di piede sinistro. Due giocatori che garantirebbero affidabilità alla difesa della nazionale italiana.