La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo non poche problematiche dal punto di vista dei risultati e del gioco. 2 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta in campionato, a cui bisogna aggiungere altre 2 sconfitte in Champions League. Una situazione inaspettata per una società importante come quella bianconera, anche se in parte giustificata dai tanti infortuni. Basti pensare che contro il Monza mancavano Locatelli, Rabiot e Alex Sandro, oltre gli squalificati Cuadrado e Milik. A questi bisogna aggiungere gli infortunati da tempo come Pogba e Chiesa, per entrambi il recupero procede bene ma ci vorrà ancora ancora per il loro recupero.

Per il francese si parla di novembre, lo stesso commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps ha recentemente dichiarato che sarà chiamato per il mondiale solo se sarà in forma ideale. Per quanto riguarda invece il centrocampista italiano, la Juventus non vuole anticipare i tempi. Il classe 1997 prosegue il lavoro ed il ginocchio sembra rispondere in maniera adeguata. Il giocatore potrebbe essere disponibile prima di gennaio ma considerando il mondiale potrebbe ritornare disponibile per la seconda parte della stagione che inizierà il 4 gennaio con il match di campionato contro la Cremonese.

Il giocatore Chiesa potrebbe ritornare disponibile prima di gennaio

Il giocatore sta lavorando molto ed il ginocchio sembra rispondere nella maniera giusta. Non si anticiperanno i tempi anche perché c'è la pausa mondiale a novembre e dicembre. Questo significa che la società bianconera cercherà di recuperarlo per inizio 2023, con la Juventus che giocherà il suo primo match della seconda parte di stagione contro la Cremonese il 4 gennaio.

Un recupero importante quello di Federico Chiesa che si aggiunge a quello di Paul Pogba. Il francese potrebbe anticipare i tempi ed essere disponibile già a novembre. Sarebbe molto importante per il giocatore anche perché potrebbe ancora sperare per il mondiale in Qatar. Come dichiarato dal commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps Pogba sarà convocato per il mondiale solo se sarà in forma ideale.

La situazione infortunati alla Juventus

La Juventus potrebbe recuperare Pogba a novembre e Chiesa a gennaio ma attende anche di avere disponibile a breve anche Manuel Locatelli e Adrienn Rabiot, oltre ad Alex Sandro. I due centrocampisti ed il terzino potrebbe recuperare per il primo match dopo la pausa per le nazionali. La Juventus giocherà il 2 ottobre contro il Bologna all'Allianz Stadium di Torino. Gli altri match di ottobre saranno con i due con il Maccabi Haifa, uno con il Benfica ed in campionato contro Milan, Torino, Lecce e Empoli.