La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa per il mondiale. L'inizio di stagione è stato deludente, con Massimiliano Allegri che non è riuscito a dare un'impostazione di gioco alla squadra, oltre al fatto che neanche i risultati sono all'altezza delle aspettative. Basti pensare che attualmente la squadra bianconera è a -7 dal primo posto di Atalanta e Napoli e che rischia di non qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League dopo lo sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica. C'è molto lavoro da fare per il tecnico, che ad inizio ottobre recupererà Locatelli e Rabiot e per inizio novembre potrebbe avere disponibili sia Pogba che Chiesa.

Di certo, le assenze di giocatori importanti hanno pesato sui risultati della Juventus, ma rimane il fatto che sembra esserci una distanza evidente fra Allegri ed alcuni giocatori. A parlare di questo è stato anche Marcello Chirico. Il giornalista sportivo, su Twitter, ha sottolineato che il rapporto professionale fra Allegri e Bonucci sembra sia ritornato ai ferri corti come prima del trasferimento del centrale dalla Juventus al Milan qualche stagione fa. Secondo il giornalista sportivo, il fatto che Bonucci sia rimasto in panchina contro il Monza dimostrerebbe che la sua mancata titolarità non è dipesa da una scelta scelta tecnica. Evidente il riferimento di Chirico alle dichiarazioni di Bonucci dopo il match contro il Benfica in Champions League.

Il centrale si era detto preoccupato delle prestazioni e dei risultati della squadra bianconera.

Il giornalista Chirico ha parlato del rapporto professionale ed umano fra Bonucci e Allegri

'Bonucci è di nuovo ai ferri corti con Allegri. La sua panchina a Monza non è stata affatto per scelta tecnica'. Questo il tweet di Marcello Chirico, il giornalista sportivo ha sottolineato come il rapporto professionale ed umano fra il centrale ed il tecnico sia ritornato quello di un tempo, quando il giocatore, dopo diversi contrasti con Allegri, decise di lasciare la Juventus per una nuova esperienza professionale al Milan per poi ritornare a Torino dopo una sola stagione.

Il giornalista sportivo si riferisce evidentemente alle dichiarazioni post match Juventus - Benfica di Bonucci in cui il centrale aveva sottolineato di essere preoccupato della situazione della squadra bianconera, Aveva aggiunto: 'La colpa? È di tutti quanti, non dei singoli, dell'allenatore o della società, ma di tutti quanti'.

Bonucci protagonista con la nazionale italiana

La dimostrazione di un Bonucci in forma ideale la si è notata nel match di Nations League fra la nazionale italiana e l'Inghilterra. La rappresentativa di Roberto Mancini ha vinto 1 a 0 con gol di Raspadori su assist del centrale, una prestazione importante del giocatore della Juventus che ha non solo impostato nella maniera ideale ma anche difeso bene contribuendo ai zero gol subiti.