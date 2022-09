La Juventus arriva alla pausa per le nazionali in una situazione difficile dal punto di vista dei risultati e del gioco. In nove partite disputate fra campionato e Champions League sono arrivate due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. In campionato la distanza dal primo posto di Napoli e Atalanta e di 7 punti, pesa però il cammino europeo. Serviranno quattro vittorie per qualificarsi agli ottavi di finale, oltre al fatto che uno dei match decisivi contro il Benfica si giocherà in Portogallo. Tante critiche hanno riguardato Massimiliano Allegri ma non solo.

Anche i giocatori hanno avuto un rendimento inferiore rispetto alla scorsa stagione, su tutti Juan Cuadrado.

Il colombiano sembra lontano parente di quello ammirato alla Juventus nelle ultime stagioni. Tanti gli errori soprattutto nella fase difensiva, senza contare diverse scelte sbagliate in fase offensiva. Basti pensare all'azione di contropiede contro la Sampdoria in cui ha tirato in porta invece di passare il pallone a Vlahovic che aveva la possibilità di segnare più facilmente. Il colombiano va in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera.

Il giocatore Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione. Difficile che la società bianconera decida di prolungare il suo contratto, non solo per l'ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione, ma anche perché nel 2023 avrà 35 anni.

In questa stagione sta avendo un rendimento deludente, soprattutto in fase difensiva. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, continua a dare il suo contributo con dei cross importanti e degli assist, oltre al fatto che è uno dei pochi che sa battere molto bene i calci da fermo. Di recente Allegri ha dichiarato: 'Se a Cuadrado chiedo di fare l'ala, la sa fare ancora benissimo.

Ma non posso chiedergli di fare tutti e due i ruoli'. È evidente come la Juventus dovrà rinforzare in maniera importante le fasce difensive, magari già a gennaio, considerando che, oltre Cuadrado, anche Alex Sandro va in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa già a gennaio. Si valutano soprattutto i giocatori in scadenza a giugno e che quindi potrebbero essere acquistati a prezzo vantaggioso. Come terzino sinistro, piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Potrebbe arrivare anche un difensore centrale di piede sinistro: i preferiti sarebbero Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, valutati entrambi circa 10 milioni di euro.