La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Tanti gli acquisti ma anche le cessioni, basti pensare alle partenze dei vari Chiellini, Morata, Dybala, Bernardeschi e de Ligt. Il difensore olandese si è trasferito al Bayern Monaco per circa 70 milioni di euro compresi i bonus: una trattativa di mercato che, alla fine, ha soddisfatto la Juventus che lo ha sostituito con Bremer, ma anche il Bayern Monaco e soprattutto il giocatore. Nelle interviste post trasferimento nella società tedesca, il centrale ha lanciato delle frecciatine importanti al calcio italiano, alla gestione tecnica di Massimiliano Allegri ma anche alla società bianconera.

Ha sottolineato come l'atteggiamento della squadra bianconera fosse troppo difensivo e meno europeo, come invece era nell'Ajax. Di recente, ha voluto invece parlare di ambizioni, sottolineando come il suo trasferimento al Bayern Monaco rappresenti un salto di qualità rispetto alla sua esperienza professionale alla Juventus perché, a differenza dei bianconeri, i tedeschi sembrano aver più voglia di vincere la Champions League. Parole importanti che confermano come de Ligt si trovi molto bene al Bayern Monaco. Il centrale ha aggiunto che il modo di giocare della società tedesca è molto vicino a quello della nazionale olandese.

Matthijs de Ligt ha parlato delle ambizioni del Bayern Monaco per vincere la Champions League

'Alla Juve mi sono divertito moltissimo, ma ho sentito che era giunto il momento per una nuova sfida. La Juve è un'ottima squadra, ma per me venire qui è stato un ulteriore salto di qualità'. Queste le dichiarazioni di Matthijs de Ligt, il centrale ha aggiunto: 'Penso che il Bayern Monaco abbia l'ambizione di vincere la Champions League, alla Juventus l'ho avvertita meno'.

Parole pesanti del centrale riguardanti la società bianconera, che confermano anche le problematiche delle ultime stagioni della Juventus. Il giovane ha poi dichiarato: 'Il Bayern Monaco è più vicino alla filosofia di ciò che il tecnico della nazionale vuole in campo, sono molto soddisfatto dei miei primi due mesi nella società tedesca'.

Come è noto de Ligt si è trasferito per circa 70 milioni di euro al Bayern Monaco, somma che la Juventus ha utilizzato in parte per l'acquisto di Bremer. Il brasiliano è stato pagato circa 49 milioni di euro. In questo inizio di stagione sta avendo delle problematiche soprattutto perché la squadra bianconera sta deludendo nel gioco e nei risultati.

Il mercato della Juventus

La Juventus nel recente calciomercato estivo ha lasciato partire Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini. Per questo, a gennaio, potrebbe decidere di acquistare un centrale dal piede sinistro oltre che un terzino. Fra i giocatori che piacciono ci sono Igor, Evan N'Dicka, Grimaldo e Bensebaini. Per il centrocampo si valuta il brasiliano Douglas Luiz.