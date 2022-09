Questa mattina 5 settembre, Angel Di Maria è sceso in campo con gli altri giocatori della Juventus per allenarsi in vista della gara contro il PSG di martedì 6 settembre.

"El Fideo" ha svolto il torello con i compagni, quindi i cronisti presenti all'allenamento della Juventus hanno dato per scontata la sua presenza in vista del match di Champions League. Ma una volta che le telecamere hanno lasciato il campo Angel Di Maria ha proseguito la sua prova in campo, a quanto pare le cose non sono andate bene. Infatti, la Juventus non ha convocato El Fideo per la partita contro il PSG.

Recuperato Rabiot

Angel Di Maria ha fatto di tutto per essere a disposizione della Juventus per la gara di Champions League contro il Paris Saint - Germain. Ma alla fine il test sul campo non ha dato le risposte sperate e pertanto Massimiliano Allegri ha preferito non convocarlo.

Le buone notizie, invece, arrivano da Danilo, Rabiot e Alex Sandro. Tutti e tre erano acciaccati ma loro, rispetto a El Fideo, hanno avuto risposte confortanti e sono partiti sul volo che sta portando la Juventus a Parigi. Adesso resta da capire chi prenderà il posto di Angel Di Maria nel tridente della Juventus. La sensazione è che Juan Cuadrado sarà spostato in avanti insieme a Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Ma non è da escludere anche un possibile cambio di modulo, con l'inserimento di Arek Milik al fianco di Vlahovic.

In ogni caso qualcosa in più si capirà nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si terrà alle ore 18:45.

Oltre a comprendere chi giocherà un attacco, sarà interessante verificare se Alex Sandro sarà in campo dal primo minuto. Il brasiliano è convocato, ma questa mattina 5 settembre ha fatto un riscaldamento più lungo rispetto ai compagni.

Se dovesse essere preservato, a quel punto sulla sinistra agirebbe Mattia De Sciglio. In mezzo alla difesa, invece, toccherà alla coppia formata da Leonardo Bonucci e Gleison Bremer. Mentre il terzino destro sarà Danilo.

Dubbi a centrocampo

Anche a centrocampo la Juventus ha alcuni dubbi di formazione. In particolare resta da capire chi riposerà tra Manuel Locatelli e Fabio Miretti.

Al momento il secondo è favorito sul primo per una maglia da titolare.

Le certezze in mezzo al campo, invece, dovrebbero essere Leandro Paredes e Adrien Rabiot. Il francese ha saltato la gara contro la Fiorentina, ma adesso sta bene ed è regolarmente a disposizione.

Per Rabiot quella contro il Paris Saint-Germain è sicuramente una partita speciale visto che quattro anni fa ha lasciato proprio il PSG per passare alla Juventus. Lo stesso percorso lo ha fatto anche Leandro Paredes una settimana fa.