In casa Juventus sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro il Monza c'è Angel Di Maria che ha "perso la testa" e si è fatto espellere: "El Fideo" è caduto nelle provocazioni di Armando Izzo e, dopo l'ennesimo colpo subito, gli ha dato una gomitata che gli è costata l'espulsione.

Questo episodio - avvenuto sul finire del primo tempo - ha cambiato la partita della Juventus. Dopo essere andata al riposo sullo 0-0, infatti la squadra bianconera ha poi perso per 1-0, per quella che rappresenta la propria vittoria della storia del Monza in Serie A.

Di Maria ha voluto scusarsi con tutti tramite i social: "Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto", ha scritto su Instagram.

Il dispiacere del Fideo

La Juventus vive un momento molto delicato e, almeno per il momento, la squadra non riesce ad uscire dalla crisi. La gara contro il Monza è probabilmente il picco più alto della crisi juventina. Inevitabilmente sulla prestazione dei bianconeri ha inciso l'espulsione di Angel Di Maria, che ha lasciato la squadra in dieci dopo una reazione scomposta su Izzo.

Di Maria, però, si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto: "Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo". El Fideo si è anche assunto la colpa di questa pesante sconfitta: "Aver lasciato la squadra con uno in meno - ha scritto il giocatore argentino in un post su Instagram - in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita".

Di Maria si è quindi detto davvero molto dispiaciuto per quanto accaduto a Monza: "Sono un professionista, ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli", ha concluso il numero 22 juventino su Instagram.

Cosa rischia ora Di Maria

L'espulsione di Angel Di Maria lascerà degli strascichi anche sulle prossime gare della Juventus.

Infatti, El Fideo ha preso un rosso diretto e rischia due o più giornate di squalifica.

Dunque, il numero 22 juventino salterà il match contro il Bologna e probabilmente anche quella contro il Milan. Di Maria potrebbe rientrare nel derby torinese del prossimo 15 ottobre. In ogni caso per sapere con certezza quale sarà l'entità della qualifica di Di Maria bisognerà attendere il verdetto del giudice sportivo.

Della possibile entità della squalifica dell'argentino ne ha parlato anche Luca Marelli: "Quello che ci si è proprio per questo gesto sono due giornate", ha detto il commentatore arbitrale ai microfoni di Dazn.