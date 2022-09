La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente fra campionato e Champions League. Sono arrivate appena due vittorie in nove match, con 4 pareggi e 3 sconfitte. Se però in campionato c'è ancora tempo per recuperare, attualmente sembra difficile la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Servono quattro vittorie, e non sarà facile se consideriamo che i bianconeri dovranno andare a giocare in Portogallo. Uno dei più criticati in questo inizio di stagione è sicuramente Massimiliano Allegri, non solo per la mancanza di idea di gioco della squadra e per i risultati deludenti, ma anche per i tanti infortuni subiti dai giocatori.

Lo staff tecnico e dei preparatori atletici è quello del toscano, su tutti spicca la figura di Folletti, da anni insieme al gruppo di lavoro di Allegri. Non è un caso che la Juventus, di recente, abbia deciso di inserire anche Andreini, ex preparatore atletico di Donadoni e già a Torino per supervisionare il lavoro atletico della rosa bianconera, che non sarà più supervisore ma lavorerà vicino ai giocatori. D'altronde, in questi primi due mesi di stagione, fra preparazione estiva ed inizio campionato, sono stati molti gli infortuni, a partire dal problema alla caviglia di Arthur Melo fino ad arrivare all'infortunio muscolare di Alex Sandro.

Tutti gli infortuni negli ultimi due mesi della Juventus: su tutti quelli di Locatelli e Alex Sandro

Sono diversi gli infortuni muscolari che hanno riguardato la Juventus in questo inizio di stagione. È iniziato a luglio con Arthur Melo, che ha avuto un problema alla caviglia, negli Stati Uniti invece si sono infortunati Paul Pogba (al menisco) e Weston McKennie (alla spalla), non è invece partito per le amichevoli estive americane De Sciglio per un problema muscolare.

Problemi che hanno riguardato Szczesny, con Perin che ha iniziato da titolare la stagione. Fra l'altro, l'ex Arsenal si è infortunato anche alla caviglia contro lo Spezia saltando tutte le partite fino alla pausa per le nazionali di questi giorni. A questi bisogna aggiungere Aké e Cuadrado, fino ad arrivare ai più recenti infortuni di Bonucci e Di Maria.

Attualmente sono ancora fermi Rabiot, Locatelli e Alex Sandro, ma tutti e tre dovrebbero recuperare per il primo match dopo la pausa per le nazionali previsto il 2 ottobre contro il Bologna.

Il calendario di ottobre della Juventus

La Juventus dovrebbe recuperare gran parte dei giocatori per la ripresa post nazionale. Gli unici che non saranno disponibili sono Pogba, Aké, Kaio Jorge e Chiesa. Sarà un mese importante per i bianconeri, che giocheranno contro il Bologna, Milan, Torino e Lecce in campionato, due match contro il Maccabi Haifa ed uno con il Benfica in Champions League. Soprattutto quelli nella massima competizione europea saranno decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale.