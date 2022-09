La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e Calciomercato. Nonostante il mercato estivo sia finito neanche un mese fa, si parla già dei possibile rinforzi di gennaio. D'altronde la situazione in questo inizio di stagione conferma non solo problematiche evidenti nell'impostazione di gioco ma anche nella mancanza di qualità in diversi ruoli. Si parla ad esempio del possibile arrivo di un centrale ed un terzino ma si valuta un acquisto anche a centrocampo. A tal riguardo si fanno nomi di giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a giugno.

Si va da Tieleman, fino ad arrivare a Douglas Luiz e Kanté. Altro nome che piace molto alla società bianconera è quello di Ryan Gravenberch, che non sta raccogliendo molto minutaggio nel Bayern Monaco. Nonostante sia stato acquistato per una somma vicina ai 30 milioni di euro nel recente calciomercato estivo, non sta giocando molto con la guida tecnico di Nagelsmann. Proprio l'allenatore tedesco sarebbe a rischio conferma nella società bavarese, se non dovesse migliorare i risultati potrebbe anche venire esonerato. In tal caso Gravenberch rimarrebbe, se però si decidesse per la conferma, la sua partenza nel mercato di gennaio diventerebbe una possibilità concreta. La Juventus valuterebbe il suo acquisto in prestito.

Il giocatore Gravenberch potrebbe arrivare alla Juventus in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Ryan Gravenberch potrebbe lasciare il Bayern Monaco a gennaio. Se dovesse essere confermato Nagelsmann il centrocampista potrebbe fare una nuova esperienza professionale anche perché non sta raccogliendo molto minutaggio.

Il giocatore rischia di non essere convocato per il mondiale previsto fra novembre e dicembre. Un'eventuale cessione in prestito alla Juventus darebbe la possibilità di giocarsi il posto, un giocatore che da tempo piace alla società bianconera. Si era parlato di un suo possibile arrivo nel recente calciomercato estivo, alla fine però la Juventus ha deciso di ingaggiare Paul Pogba.

Il francese è attualmente infortunato e dovrebbe rientrare ad inizio novembre. Gravenberch fino ad adesso ha disputato qualche match con il Bayern Monaco, entrando soprattutto nel secondo tempo. Il centrocampista ha segnato un gol e fornito un assist decisivo ad un compagno in Coppa di Germania.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi rinforzi, come già anticipato ad inizio articolo. Le esigenza principali sembrano riguardare soprattutto la difesa, considerando che manca un centrale di sinistra e che giocatori come Alex Sandro vanno in scadenza di contratto a giugno. A tal riguardo si valuta l'acquisto di Igor e di Evan N'Dicka, per quanto riguarda il ruolo del terzino piace Alejandro Grimaldo del Benfica.