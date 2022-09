La Juventus sta vivendo un momento difficile sul piano dei risultati, sia in campionato che in Champions League: se non dovessero migliorare sensibilmente le cose entro la pausa invernale, il club potrebbe intervenire in modo deciso sul mercato di gennaio.

In particolare Juve potrebbe decidere di acquistare giocatori in difesa. Per dei rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato invece bisognerà aspettare giugno. Sarà un 2023 molto importante per la Juventus, in quanto festeggerà il centenario della proprietà della famiglia Agnelli.

A gennaio, intanto, fra le esigenze principali ci sono gli acquisti di un centrale difensivo sinistro e di un terzino.

A tal riguardo si parla di un interesse per Gabriel dell'Arsenal, che però ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Per questo la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Evan N'Dicka, centrale dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno e che quindi potrebbe arrivare a gennaio a prezzo vantaggioso. Per quanto riguarda invece i ruolo di terzino sinistro piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund.

Possibili rinforzi N'Dicka, Grimaldo e Zaniolo

La Juventus starebbe valutando diversi rinforzi per il 2023. Oltre all'interesse per Gabriel, N'Dicka, Grimaldo e Guerreiro, alcuni dei quali potrebbero arrivare a gennaio, il club valuterebbe valutano anche altri giocatori importanti.

Come terzino sinistro piacerebbe anche Rami Bensebaini, anche lui è in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Moenchengladbach.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato - per l'estate - sono tre i nomi che piacciono alla società bianconera, Christian Pulisic del Chelsea, Adama Traoré del Wolverhampton e Nicolò Zaniolo della Roma: quest'ultimo va in scadenza di contratto a giugno 2024 e quindi nella prossima estate sarà a un anno dalla conclusione della sua intesa contrattuale.

Per questo potrebbe trasferirsi nella Juve a prezzo più basso rispetto alla valutazione del suo cartellino.

Per quanto riguarda invece gli acquisti a centrocampo, sempre per luglio, i bianconeri valutano soprattutto Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz, tutti in scadenza di contratto a fine stagione.

Il punto sui giocatori della Juventus in scadenza di contratto

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a luglio, ma nello stesso periodo potrebbe perdere anche diversi giocatori a scadenza di contratto: fra essi ci sono Alex Sandro e Cuadrado, che difficilmente prolungheranno la propria intesa contrattuale con la società bianconera. Potrebbero invece sottoscrivere un nuovo contratto Di Maria e Rabiot.