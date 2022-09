La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Tanti acquisti ma anche cessioni, se pensiamo che solo negli ultimi giorni della sessione estiva sono partiti Niccolò Rovella (in prestito al Monza), Arthur Melo al Liverpool e Denis Zakaria al Chelsea, entrambi in prestito con diritto di riscatto. Il brasiliano potrebbe garantire in caso di riscatto del cartellino circa 43 milioni di euro, lo svizzero circa 37 milioni di euro. Potenzialmente la Juventus potrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro, soldi che utilizzerebbe per rinforzare in maniera decisa difesa e settore avanzato nel 2023.

Ad agevolare la cessione del centrocampista svizzero sarebbe stata la crescita evidente di Fabio Miretti, dimostrata soprattutto contro la Roma e contro lo Spezia. Il classe 2003 come dichiarato anche dal tecnico Massimiliano Allegri gioca come un giocatore maturo nonostante abbia solo 19 anni. Bravo nello smarcamento, ha dimostrato anche capacità importanti negli inserimenti. Non è arrivato ancora il gol ma se dovesse garantire continuità alle prestazioni difficilmente tarderà ad arrivare. Un vero e proprio tesoro per la Juventus, considerando che la sua valutazione di mercato è già incrementata a circa 40 milioni di euro. La società bianconera gli ha prolungato il contratto qualche mese fa fino a giugno 2026.

La crescita di Miretti avrebbe agevolato la cessione di Denis Zakaria

La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto conferma della qualità che ha a centrocampo. Fabio Miretti sembra aver fatto il definitivo salto di qualità dopo che già a fine stagione scorsa aveva dimostrato di essere molto utile alla squadra bianconera.

Bravo nell'impostazione di gioco e nello smarcamento, nei match contro la Roma e contro lo Spezia si è scoperto non solo abile nell'inserimento ma anche nel fornire assist ai suoi compagni. Suoi quello a Arkadiusz Milik contro lo Spezia, che ha permesso alla Juventus di portarsi sul 2 a 0. Sarebbe stata proprio la crescita di Miretti ad agevolare la cessione di Denis Zakaria, partito nell'ultimo giorno di mercato.

Il Chelsea lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto per un toltale di circa 37 milioni di euro. Se si dovesse concretizzare la sua cessione sarebbe molto importante per il bilancio societario, considerando che lo svizzero è arrivato a Torino nel mercato di gennaio per circa 8 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Oltre a Denis Zakaria e a Nicolò Rovella è stato ceduto anche Arthur Melo. Il brasiliano era praticamente fuori rosa da inizio stagione, si era parlato di un suo possibile trasferimento al Valencia o al Lione, alla fine è arrivato il Liverpool che ha presentato un'offerta per un prestito ed un riscatto per un totale di 43 milioni di euro.