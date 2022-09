Per la Juventus la crisi è sempre più profonda e dopo la sconfitta per 1-0 patita contro il Monza lo staff e la società si interrogheranno ancora di più sui motivi che hanno portato a questa situazione.

Nella sfida giocata in Brianza, la squadra bianconera è apparsa in difficoltà fin dalle prime battute di gara, poi al 40° minuto del primo tempo Angel Di Maria si è fatto espellere per una gomitata all'avversario Armando Izzo. Questa situazione ha ovviamente messo la Juventus ancora più in difficoltà, fino al gol dei lombardi (arrivato con Gytkjaer al 74° minuto) che ha determinato la sconfitta.

Al termine della partita Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il rosso a Di Maria? Izzo è un giocatore che ti provoca, è caduto nel tranello". Peraltro adesso "El Fideo" rischia di saltare diverse partite per squalifica dopo il cartellino rosso diretto.

Landucci ha poi spiegato: "Tutti, come ha detto Arrivabene, la responsabilità è di tutti, è giusto che i tifosi non siano contenti e ci critichino".

Ora c'è la pausa per le nazionale

Adesso ci sarà la pausa per le nazionali, ma questa interruzione non sarà particolarmente utile a risolvere i problemi della Juventus, in quanto la maggior parte dei calciatori della rosa bianconera saranno in giro per il mondo.

L'unica nota positiva della sosta riguarderà alcuni infortunati che - in queste due settimane - proveranno a recuperare per la gara del 2 ottobre contro il Bologna. Proprio dell'imminente pausa ha parlato Marco Landucci: "Non possiamo fare altro, rimangono 3-4 giocatori e il resto va in nazionale (...) Incideremo quando torneranno, per il resto possiamo fare poco".

La Juventus vuole superare la crisi

Adesso per la Juventus è tempo di fare un'analisi profonda per provare a capire quale sia l'origine della crisi di risultati di queste settimane, che hanno portato la squadra all'ottavo posto in classifica di Serie A, con 7 punti di ritardo dalla vetta. I bianconeri sono chiaramente in difficoltà sia a livello mentale che fisico.

Le tante assenze fanno sì che alcuni giocatori non possano rifiatare e vengono a mancare le energie.

Marco Landucci ha sottolineato che per uscire da questo momento: "Parlare serve poco, bisogna lavorare, dobbiamo stare zitti e venirne fuori tutti insieme". Il vice di Allegri, però, sembra essere tutto sommato ottimista: "Bisogna fare sicuramente anche meglio e lo faremo".