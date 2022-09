La Juventus è pronta a disputare un mese di settembre davvero impegnativo fra campionato e Champions League. Un inizio di stagione fino ad adesso per la squadra di Allegri non ideale, per quanto riguarda il gioco ma anche i risultati. Di certo sorprende il pareggio contro la Sampdoria a Marassi, buona invece la prestazione contro la Roma almeno fino al 60esimo. Il match più deludente però sembra essere quello contro lo Spezia, nonostante sia finito 2 a 0 per la squadra di Allegri. Sorprende come la squadra non riesca ad imporre il proprio gioco anche in considerazione della forza dei liguri.

Alla fine è servito un gran gol su punizione di Vlahovic ed uno sul finire del match di Milik per vincere il match. Nel post match tanti sostenitori bianconeri sui social hanno manifestato il loro disappunto, criticando soprattutto Allegri. Il tecnico toscano però ha la fiducia della società bianconera, dimostrata dal contratto sottoscritto nel 2021 fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Intanto però prima del match fra Juventus - Spezia le agenzie di scommesse quotavano il possibile esonero del tecnico toscano. La quota è diminuita da 8 a 7,50, segnale evidente di come le indiscrezioni di mercato su un possibile cambio di panchina alla Juventus continuano ad essere uno degli argomenti fra gli addetti ai lavori.

Le agenzie di scommesse quotavano esonero di Allegri a 6 prima di Juventus-Spezia

Le agenzie di scommesse prima di Juventus - Spezia quotavano l'esonero di Allegri dalla società bianconera a 7,50. Dati che sembrano essere condizionati non tanto dai risultati quanto dal gioco della squadra bianconera. Pesa la deludente prestazione contro la Sampdoria ma anche gli ultimi 30 minuti contro la Roma all'Allianz Stadium.

Di certo il tecnico toscano ha la tranquillità di un contratto fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per questo sembra difficile che la società bianconera decida per un cambio di panchina, a meno che il tecnico raccolga risultati deludenti da qui fino alla pausa del mondiale prevista a novembre.

Si è parlato infatti anche della possibilità di una sua partenza a novembre, in questo modo la Juventus avrebbe il tempo di affidarsi ad un nuovo tecnico che lavorerebbe due mesi prima della ripresa della seconda parte della stagione. Fra i nomi avvicinati alla panchina bianconera c'è sicuramente Didier Deschamps, che dopo il mondiale potrebbe lasciare la nazionale francese. Potrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane, attualmente senza panchina.

Il calendario della Juventus a settembre

La Juventus è attesa da diversi match impegnativi per tutto il mese di settembre. Le sfide contro Fiorentina, Paris Saint Germain, Salernitana, Benfica e Monza ci diranno molto della crescita della squadra bianconera, che avrà un giocatore in più a centrocampo. Parliamo di Leandro Paredes, rinforzo degli ultimi giorni di calciomercato estivo per la società bianconera.