La Juventus starebbe già ragionando in previsione del mercato di gennaio e di quello estivo.

Soprattutto per quanto riguarda i terzini, considerando anche che Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Già a gennaio potrebbe arrivare un terzino sinistro, la scelta potrebbe ricadere su uno fra Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Moenchengladbach, entrambi in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero essere acquistati a prezzo vantaggioso.

Si valutano però anche dei terzini destri, difficilmente per gennaio ma per l'estate. A tal riguardo, oltre ad Alvaro Odriozola, del Real piace molto anche Benjamin Pavard del Bayern Monaco, entrambi sono in scadenza di contratto a giugno 2024 e a fine stagione potrebbero essere acquistati a prezzo vantaggioso perché a un anno dalla scadenza dell'intesa contrattuale con le rispettive società. Soprattutto il francese piacerebbe molto alla società bianconera, la sua valutazione di mercato attuale è di circa 30 milioni di euro, ma a giugno potrebbe diminuire a circa 20-25 milioni di euro.

Pavard potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro, se non per gennaio, per il Calciomercato estivo.

D'altronde Juan Cuadrado è in scadenza di contratto a fine stagione e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera. Oltre a questo bisogna considerare che Danilo gradualmente potrebbe essere schierato difensore centrale, come sottolineato da lui stesso in una recente intervista.

Questo significa che in prospettiva a Torino potrebbero arrivare uno o due terzini destri.

Uno di questi potrebbe essere proprio Benjamin Pavard, che in questa stagione fino ad adesso, ha disputato con il Bayern Monaco cinque match nel campionato tedesco segnando anche un gol. A questi bisogna aggiungere due presenze in Champions League e un incontro (con un gol) nella Supercoppa di Germania.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche per il centrocampo.

A tal riguardo diversi giocatori che piacciono alla società bianconera vanno in scadenza di contratto a giugno, fra essi ci sono: Tielemans, Gundogan, Kanté e Douglas Luiz.