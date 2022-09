La conferenza stampa di presentazione del match Juventus-Spezia, finito 2 a 0 per i bianconeri, ha dato molti spunti interessanti non solo dal punto di vista tecnico ma anche per quanto riguarda il recupero degli infortunati. Il tecnico Massimiliano Allegri ha confermato il recupero di Angel Di Maria (schierato nel secondo tempo) ma ha parlato anche degli altri infortunati. Per quanto riguarda Leonardo Bonucci, potrebbe rientrare nel match contro la Fiorentina, diversa è la situazione di Paul Pogba, che sta ritardando nel suo programma di recupero per l'infortunio al menisco.

La terapia conservativa sta funzionando bene ma i tempi si sono prolungati, come ha confermato Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha dichiarato che il centrocampista francese ricomincerà a correre fra qualche giorno, si era parlato già di una ripresa in questa settimana. Se quindi, prima, si era parlato di un suo possibile recupero nella prima giornata del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain, tale possibilità sembra da scartare. Da valutare, invece, la possibilità che possa tornare disponibile per il match contro la Salernitana all'Allianz Stadium dell'11 settembre o eventualmente contro il Monza il 18 settembre. Allegri potrebbe anche decidere di non rischiarlo e aspettare ottobre, ovvero alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.

Pogba difficilmente recupererà per il match contro il PSG in Champions

La Juventus dovrà aspettare alcuni giorni per ritrovare Paul Pogba. La conferma indiretta è arrivata dal tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match Juventus-Spezia, che ha dichiarato come il centrocampista francese riprenderà a correre ad inizio settembre.

Questo significa che non potrà recuperare contro il Paris Saint Germain ed evidentemente anche per il match del 11 settembre contro la Salernitana. È probabile, a questo punto, che la società bianconera non voglia anticipare troppo i tempi, aspettando eventualmente la pausa per la nazionale. Non è da scartare, quindi, la possibilità di vedere Paul Pogba il 2 ottobre, nel match di campionato contro il Bologna.

Il centrocampista francese era presente all'Allianz Stadium per assistere al match fra Juventus e Spezia. Le immagini lo hanno immortalato anche in un saluto con Leandro Paredes, acquistato di recente dalla società bianconera in prestito con riscatto a circa 23 milioni di euro compresi i bonus, dopo l'esperienza professionale nel Paris Saint Germain .

La Juventus ha ritrovato Angel Di Maria

Nel match contro lo Spezia si è rivisto Angel Di Maria, schierato da Allegri nel secondo tempo contro i liguri. Un recupero importante per la squadra bianconera: sarà utile non solo contro la Fiorentina ma anche nella prima giornata del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain, la sua ex società.